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يعتبر صوص الفراولة من المشروبات اللذيذة، فضلًا عن تمتعها بالكثير من العناصر التي تمد الجسم بالفيتامينات المهمة مثل فيتامين C وفيتامين A وفيتامين B، وتحتوي الفراولة على كميات كبيرة من فيتامين C حيث إن 8 حبات فراولة تحتوي على كمية فيتامين ج أكثر من برتقالة واحدة، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير صوص الفراولة.
طريقة عمل كاب كيك بالفراولة
مقادير صوص الفراوية
15 حبة فراولة غير مقطعة
عصير نصف ليمونه
5 ملاعق سكر
معلقتا نشا كبيرتان
طريقة تحضير صوص الفراولة
أولا- كل ما عليك فعله هو وضع حبات الفراولة مع السكر والليمون في مقلاة واتركيها على نار هادئة وحاولي أن تحركيها كثيرا.
ثانيًا- بمقادر ماء قليل أذيبي ملعقتين النشا، وأضيفي للفراولة حتى يصبح قوامها هلاميا، اطبخيها مع النشا حتى تأخذ قواما مثل الجلاتين واطفأي النار.
ثالثا- احفظيها في علبة بالثلاجة واستخدميها حين تبرد.
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