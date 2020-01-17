يعتبر صوص الفراولة من المشروبات اللذيذة، فضلًا عن تمتعها بالكثير من العناصر التي تمد الجسم بالفيتامينات المهمة مثل فيتامين C وفيتامين A وفيتامين B، وتحتوي الفراولة على كميات كبيرة من فيتامين C حيث إن 8 حبات فراولة تحتوي على كمية فيتامين ج أكثر من برتقالة واحدة، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير صوص الفراولة.

طريقة عمل كاب كيك بالفراولة

مقادير صوص الفراوية

15 حبة فراولة غير مقطعة

عصير نصف ليمونه

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5 ملاعق سكر

معلقتا نشا كبيرتان

طريقة تحضير صوص الفراولة

أولا- كل ما عليك فعله هو وضع حبات الفراولة مع السكر والليمون في مقلاة واتركيها على نار هادئة وحاولي أن تحركيها كثيرا.

ثانيًا- بمقادر ماء قليل أذيبي ملعقتين النشا، وأضيفي للفراولة حتى يصبح قوامها هلاميا، اطبخيها مع النشا حتى تأخذ قواما مثل الجلاتين واطفأي النار.

ثالثا- احفظيها في علبة بالثلاجة واستخدميها حين تبرد.