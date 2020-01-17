بفستان أحمر وشعر أصفر منسدل.. أحدث ظهور لطليقة الفنان علي ربيع

نشرت ندى محمود، طليقة الفنان علي ربيع، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت في الصورة بإطلالة جذابة، مرتديه فستان أحمر طويل، به فتحة من الأمام كشفت عن جزء من ساقيها، وبأكمام متوسطة الطول، واتسم الفستان بأنه لا يحمل أى نقوشات كما كشف عن قوامها الرشيق، ولم تتكلف فى ارتداء إكسسوارات حيث اعتمدت على البساطة في هذا الـ"لوك".

واعتمدت ندى على جمالها الطبيعى، ولم تستخدم مستحضرات تجميل، كما ظهرت بشعر "ليس"، أشقر، منسدل على كتفيها.

وتفاعل العديد من متابعي ندى مع الصورة، حيث علقت احداهم بـ"ملكة بالأحمر"، وعلق آخر بـ"أحلى حاجه شوفتها النهارده".

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زوجة علي ربيع تتحدث عن انفصالها

وخرجت ندى عن صمتها مؤخرًا، لتتحدث مع متابعيها عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام"، عن انفصالها من زوجها علي ربيع، نجم مسرح مصر.

وحرصت ندى، على الإجابة عن مختلف الأسئلة التي توجه لها، فسألها أحد الأشخاص: "إيه اللي استفدتيه من تجربتك اللي فشلت وايه اللي ناويه تعمليه بعدين"، فعلقت قائلة: "اتعلمت حاجات كتير أوي وفهمت أن اللي جوه غير اللي بره مش دايما اللي ظاهر حقيقي الصور والفيديو مش بيبنوا الحقيقة وراء كل حقيقة حقيقة".

ندى تنفصل عن علي ربيع بسبب والدته

ويذكر أن ندى محمود انفصلت عن الفنان علي ربيع نجم مسرح مصر، أبريل الماضي، وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت عبر موقع الصور "إنستجرام" عن رغبة علي ربيع الانفصال عنها، بسبب مشكلاتِ عدة نسبتها لوالدته.

وكانت والدة ندى أدلت بتصريحات لـ"هُنّ"، قائلة: "والدة علي عاوزة رأيها يمشي دايمًا، والمشاكل مع بنتي من أول الجواز، وكنا بنقول زيها زي كل البيوت، بس الموضوع زاد عن حده، طردها في عز الفجر، وكانوا عاوزين ياخدوا بنتها منها، وفي الآخر سابوها لها".

وعن قرار الانفصال، قالت: "علي بلغنا حينها إنّ والدته مش عاوزة الجوازة دي تستمر، ومش عاوزة بنتي تاني".