داعية سعودي يواجه انتقادات بعد تأكيده حق الفتاة في الاستقلال

"عندما تقرر الفتاة أن تخرج بعدما تبلغ سن الرشد إلى مكان معلوم لتستقل بذاتها، فهي إذا تمارس حق مشروع من أبسط حقوقها في الحياة"، تصريح للداعية السعودي عبدالله المعيوف، خلال استضافته ببرنامج "معالي المواطن"، أثار موجة واسعة من الانتقادات له داخل المجتمع السعودي.

أقر الداعية بحق الفتيات في الاستقلال، وبأنهن متساويات مع الذكور في هذا الحق، حيث قال خلال اللقاء: "إذا قرر الشاب أن يستقل في مكان ما نقول له ما عليك شيء، لكن إذا قررت الفتاة الاستقلال في مكان آمن، كلنا نعارض هذا الحق".

تصريحات المعيوف قابلها السعوديين بكثير من الانتقادات، فهم يرون أن تلك المعتقدات مخالفة للعادات والتقاليد السعودية، لكن المعيوف دافع عن نفسه بعد البرنامج، عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

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وغرد المعيوف: "في مذهب الشافعية ومتقدمي الحنفية والظاهرية كلهم يجيزون للفتاة السكن والاستقلال حيث أرادت، ومع أننا لا نحتاج لفقه الأولين في المسائل الاجتماعية لتغير الأحوال والأزمان، إلا أنّي أشرت لهذا حتى لا يخفى أنّ القول في هذه المسألة قديم، ولكنّ القوم جهلوا فأنكروا".

ومن بين التعليقات التي انتقدت المعيوف عبر "تويتر": "سؤال هل سوف تسمح لابنتك أن تعيش وحدها في مكان معلوم بعيد عن أسرتها؟، وهل سوف تعرف ماذا تفعل لوحدها ومع من تختلط؟، البنت التي تخرج من منزل والدها قبل زواجها وتطلب العيش وحدها لا يمكن أن تكون محل ثقة، البنت عرض وشرف وسمعة للعائلة جميعا".

وقالت أخرى: "عزائي لابنتك وأتمنى لها النجاة"، وقال آخر: "للأسف البعض من راكبي الموجة لا يوجد عنده شرف ولا غيرة على العرض".

واتفق البعض مع الشيخ، معلقين: "من يقول إن أخته أو ابنته هي شرفه، فهل هو بدون شرف إن لم يكن له أخت أو ابنة؟ سؤالي لهم: ما مفهوم الشرف بعيدا عن الأنثى؟".