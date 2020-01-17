نجوى كرم تبهر المتابعين بإطلالة شبابية ببنطلون جلد أحمر

نشرت الفنانة نجوي كرم علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة. وظهرت نجوى بإطلالة شبابية ببنطلون جلد أحمر وبلوفر أبيض مرسوم عليه باللون الأحمر مع جاكت كحلي جلد مخطوط بالأحمر.

واعتمدت نجوي علي تسريحة شعر باللون البني المحمر بطريقة مموجة، واعتمدت مكياجا بسيطا مع رسمة عين باللون الأسود لتحديد عينها. والتقطت نجوى الصورة بشكل عفوي دون أن تكون متعمدة النظر إلي الكاميرا، وظهرت نجوى وهي تقف تظهر إطلالاتها كاملة، وانهالت عليها التعليقات بشكل كبير. قد يهمك أيضا: اعتمدي صيحة الجمبسوت بقصات وألوان مختلفة لإطلالة عصرية وأنيقة مميزة فستان نسرين طافش يثير الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي

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