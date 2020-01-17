أبرزها التدخين.. عادات خاطئة تسبب ارتفاع الكوليسترول بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:
يعتقد البعض أن الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة، هو السبب الوحيد وراء ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، مع العلم أن هناك ممارسات خاطئة قد تزيد من فرص الإصابة بهذه المشكلة.
يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية، قائمة بأبرز العادات الخاطئة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول بالدم، وفقًا لموقعي "Webmd " و"Health".
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