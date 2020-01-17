عملية نصب وديانتها اليهودية.. أزمات تعرضت لها الفنانة ماجدة الصباحي قبل وفاتها

رحلت عن عالمنا اليوم الخميس، الفنانة القديرة ماجدة الصباحي، عن عمر يناهز 88 عامًا، التي تميزت برقتها وعذوبة صوتها، ومرت الفنانة خلال حياتها بعدد من الأزمات خلال مشوارها الفني وعلى المستوى الشخصي كذلك، منها شائعة ديانتها اليهودية.

ويرصد "هُن"، الأزمات والشائعات التي لاحقت بالفنانة ماجدة الصباحي قبل وفاتها

ديانتها اليهودية

لحقت بالفنانة ماجدة الصباحي، بعض الشائعات أنها يهودية الديانة، على الرغم من أنها تنحدر من أسرة ذات أصول مسلمة، وعزز من انتشار تلك الشائعة أنها درست في مدرسة يهودية، كما أنها كانت تدرس اللغة العبرية.

تعرضها لعملية نصب بمبلغ 20 مليون جنيه

تعرضت الفنانة ماجدة لعملية نصب، بمبلغ 20 مليون جنيه، حيث قام أحد الأشخاص ويعمل "جرسون"، بالنصب عليها، وتقدمت الفنانة ببلاغ رقم 8302 لسنة 2015 جاء فيه، أن المتهم استأجر مطعمًا تملكه وارتبط معها بعقد إيجار مقابل أجر شهري، وخلال تلك الفترة تعرض لضائقة مالية ما دفع الفنانة لأن تقرضه مبالغ مالية على فترات متباعدة، على أن يسددها من خلال شيكات وإيصالات أمانة، إلا أنه استغل فترة مرضها وزور توقيعها على الإيصالات بأنها تسلمت المبلغ المطلوب تسديده على غير الحقيقة.

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قضية الحجر

تقدمت الفنانة غادة نافع، برفع قضية حجر على والدتها، للمطالبة بمنحها حق التصرف في ممتلكات والدتها، معللة ذلك بأن والدتها على علم بهذه القضية، وكان سبب رفعها القضية بعد النصب على والدتها هو حمايتها من أي عملية نصب.

وكانت الفنانة ماجدة وافتها المنية اليوم، عن عمر يناهز 88 عاما، وذلك بعد أزمة صحية ألمت بها بحسب ما قالته ابنتها غادة نافع.