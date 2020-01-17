بجسد نحيف وفستان أسود.. إطلالة أصالة بحفل ليالي القصيم

شاركت الفنانة السورية أصالة نصري، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بأحدث إطلالاتها استعدادا لحفلها الأخير، ضمن فاعليات ليالي القصيم.

وتألقت الفنانة بفستان أسود لامع، من القطيفة والجوبير، منفوش قليلا، بأكمام شيفون مع ذيل، بتوقيع "نيكولا جبران".

كما اعتمدت على المكياج السموكي اللامع، بألوان غامقة، مع تسريحة شعر انسيابية.

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وبدت الفنانة خلال تلك الإطلالة بوزن أقل، وأكثر نحافة.

أصالة تعلن انفصالها رسميا عن طارق العريان

وأعلنت الفنانة انفصالها رسميًا عن زوجها المخرج طارق العريان، عقب 4 شهور من مقدمات وأحاديث غامضة طالت علاقتهما، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي".

وأضافت: "أتمنى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت، ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف"