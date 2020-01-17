الامارات | اليوم العالمي للمطبخ الإيطالي

شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للمطبخ الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفاءً باليوم العالمي للمطبخ الإيطالي، يقدم كل من مطعم «سيجريتو» و«تراتوريا توسكانا»، اليوم، تجربة غنية بالنكهات الإيطالية للمقيمين في الإمارات، ممن يحلمون بالسفر إلى إيطاليا لتذوق أطايب المطبخ الإيطالي.

ويمكن لعشاق السفر وتذوق شتى أنواع النكهات والمأكولات التي يزخر بها العالم، بدء رحلتهم في «سيجريتو»، المطعم الإيطالي الحائز العديد من الجوائز، والذي يتميز بموقعه على الممرات المائية التي يزدان بها سوق مدينة جميرا، حيث سيقدم المطعم لضيوفه «جواز سفر» يوضح لهم مسار تجربتهم.

ويمكن للضيوف بعد ذلك جمع أختام جواز السفر عند استكمال الجزء الأول من هذه التجربة، قبل صعودهم على متن العبرة التي ستأخذهم في رحلة عبر الممرات المائية لسوق مدينة جميرا، والنزول عند ممشى السوق الذي يوفر تجربة جديدة كلياً لتناول الطعام فوق الماء.

ويمكن الاستمتاع بهذه التجربة اليوم من الساعة السابعة مساءً وحتى 10 ليلاً مقابل 250 درهماً إماراتياً فقط.