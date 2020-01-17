الامارات | نصائح للاعتناء بالجلد الميت في الشتاء

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للاعتناء بالجلد الميت في الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتعاقب على مدار السنّة أربعة فصول، ينتج عنها اختلاف في العوامل الجوية المصاحبة لكلٍ منها، وهذه الاختلافات من شأنها أن تؤثّر في صحّة بشرتنا، فهناك الصيف الجاف بأشعته الحارة، والذي يسبّب احمرار البشرة وظهور الكلف، والنمش، والحروق، وهناك الشتاء البارد المليء بالرياح التي تؤدّي إلى جفاف البشرة، إضافة إلى فصلي الخريف والربيع، حيث قد نصادف فيهما أياماً مغبرة تلوّث البشرة وتؤذيها، وبما أن الوجه هو الجزء البارز والظاهر أمام كل هذه العوامل الجوية، فيكون عرضة أكثر من غيره للتأثر بها، الأمر الذي سيفقد بشرة وجوهنا رونقها وحيويتها، ويعلوها الجلد الميت، فكيف سنتخلّص من مشكلات البشرة ومن هذا الجلد الميت؟

الجلد الميت

هو عبارة عن القشور المزعجة التي تصيب بشرتنا، وتؤثّر في شكلنا العام، حيث قد ينتج عنها في بعض الحالات ألم واحمرار مصحوب بحكة، وأحياناً أخرى نزيف في بعض المناطق، ويكون سببها غالباً التعرّض للعوامل الجوية المختلفة، أو استخدام بعض المواد الكيماوية الموجودة في بعض المستحضرات والكريمات، إضافة إلى التعرّض للمكيّفات، وأحياناً أخرى تكون نتيجة الإصابة بمرض جلدي، أو تكون عرضاً مصاحباً لبعض الأدوية، ومن الجدير بالذكر أنّ الدراسات والأبحاث أثبتت أنّ المرأة هي أكثر عرضة للإصابة بجلد الوجه الميت أكثر من الرجل.

Advertisements

وينصح مركز بزرة الطبي في دبي بالليزر الكربوني أو التقشير الكربوني، الذي يعتبر علاج ليزر ثورياً وفعّالاً، يُستخدم لتقشير البشرة، وتجديدها لعلاج العديد من مشكلات البشرة المختلفة، وإعطاء البشرة مظهراً أكثر شباباً وحيوية.

والليـزر الكربوني هو أحد أنواع علاجات الليزر المتاحة، وهو من النوع المُقشر، ويتم فيه تطبيق طبقة من الكربون السائل على الجلد، حيث تخترق هذه الطبقة عمق المسام، وينجذب ضوء الليزر لجسيمات الكربون أثناء المعالجة، وعندما يتم تمرير الليزر فوق المنطقة المستهدفة، فإنه يدمر الكربون، ما يزيل خلايا الجلد الميتة والملوثات والزيوت مع الكربون. يخترق الليزر الكربـوني البشرة بشكل عميق، ويزيل الطبقة الخارجية من الجلد بأكملها epidermis، وبسبب هذا، فإن الليزر الكـربوني ينتج عنه شد كبير للجلد، وهو أكثر نجاحاً في إزالة التجاعيد والندوب العميقة. لأفضل نتيجة، ينبغي أن تُستكمل جلسات الليزر الكربونـي، وتُتبع بروتين جيد للعناية بالبشرة، والاستخدام اليومي لواقي الشمس عالي الحماية، ويمكن ملاحظة نتائج ملحوظة بعد معالجة واحدة.

- الوجه هو الجزء البارز والظاهر أمام كل العوامل الجوية، فيكون عرضة أكثر من غيره للتأثر بها.