الامارات | تجربة رويال كاريبيان على سفينة «جويل أوف ذا سيز»

شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة رويال كاريبيان على سفينة «جويل أوف ذا سيز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتخذ «جويل أوف ذا سيز» من دبي مرسى لها في منطقة دول الخليج، وخلال إبحارها ستزور السفينة مناطق حيوية رائعة، بما في ذلك أبوظبي وجزيرة صير بني ياس والبحرين ومسقط، إلى جانب مرافق أخرى. تقدّم «جويل أوف ذا سيز» تجربة مشوّقة، تحاكي المغامرات التي لطالما اشتهرت بها رويال كاريبيان. وسيتمكّن المستجمّون من اختيار ما يناسبهم، بفضل الباقة الواسعة من خيارات الإقامة. وفي التفاصيل أنّ الغرف تنقسم إلى أربع فئات رئيسة: إنتيريور «الغرفة الداخلية»، التي توفر مجموعة من وسائل الراحة لجميع أفراد الأسرة، وأوشن فيو «الغرفة المطلّة على المحيط» لكلّ من ينشد أن يمتّع ناظريه بإطلالات خلابة على البحر والشواطئ، وبالكوني «الغرفة المزوّدة بشرفة»، بحيث يتمكّن الضيف من الاستمتاع بنسيم المحيط العليل خارج الغرفة، إلى جانب ذا سويت «الجناح» الذي يتّسم بمساحة فسيحة، ويوفّر المزيد من وسائل الراحة والمناظر الخاطفة للأنفاس. تَعِدُ السفينة ضيوفها بمزايا تلبّي كل حاجاتهم، سواء كانوا أفراد أسرة يستكشفون البحار مع أطفالهم، أو أزواجاً يقضون شهر العسل.

إلى جانب تجاربها الحصرية في عرض البحر، التي تبقى متاحة ليلاً ونهاراً، تقدّم السفينة لركّابها باقة واسعة من المرافق الاستثنائية والاستراحات والمطاعم ومروحة من الأنشطة والعروض المناسبة.