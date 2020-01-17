الامارات | 10 فرق في الجولة الأولى من «الإمارات للصيد بالصقور»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فرق في الجولة الأولى من «الإمارات للصيد بالصقور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحوّل ميدان الروية بدبي إلى كرنفال كبير يجمع عدد كبير من الصقارين من كل إمارات الدولة، مع انطلاقة الجولة الأولى من دوري الإمارات للصيد بالصقور في نسخته الأولى، الذي يقام بالتعاون بين نادي أبوظبي للصقارين، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وخصصت النسخة الأولى لفئة العامة في مسابقات جير تبع فرخ وجير شاهين فرخ وجير فرخ وقرموشة فرخ، ويشارك في الدوري 10 فرق، ويشهد إقامة تسع جولات.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى، التي شارك فيها 10 فرق عن فوز فريق «تيم جوست» على فريق «ألطف» بنتيجة 4-صفر، بعدما تفوق «تي 22» لمالكه هزاع محمد المحمود في الزمن على «خزام» من فريق «ألطف» وسجل زمناً قدره 17.969 ثانية، وتفوق الطير «إس 233» لمالكه هزاع محمد المحمود من فريق «جوست» على الطير «192» لمالكه أحمد صغير كنون الكتبي، بزمن 18.352 ثانية، وتفوق «شندارة» على «أبعاد» بزمن 18.689 ثانية، و«حزام» على «قري».

ونجح فريق النخبة الذي يضم: طارق عبيد حسن الزريف وجمعة عبدالله الفلاحي وثاني عبدالله حليس الفلاسي، في الفوز على فريق «الصاعقة» الذي ضم: محمد خالد خميس الجسمي ومحمد

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عبدالرحمن الشامسي وحمدان سيف أحمد الفلاسي، بنتيجة 3-1 بتسجيل أزمنة كانت لها الأفضلية عن طريق الطير «الموس» متفوقاً على «سويد» من فريق «الصاعقة» و«صياد الأسود» على «حالات»، والطير «جي 1» على «بشاير إم 1»، فيما منح «النمساوي إم 1» الصدارة لفريق «الصاعقة» بعدما تفوق على الطير «إسعاف» بزمن 19.126 ثانية.

وفي المباراة الثالثة فاز فريق «الوثبة» الذي يضم: سالم بن ناصر بن مذكر آل شافي الهاجري وناصر بطحان سلطان المنصوري وخلفان نادر القبيسي، على فريق «الشعيب» الذي ضم: جابر أحمد بن مجرن وأحمد بن محمد بن الشيخ مجرن وحمد أحمد بن مجرن بنتيجة 3-1.

- خصصت النسخة الأولى لفئة العامة، وتشهد تسع جولات.