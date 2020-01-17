الامارات | محمد المجذوب: نعاني فقراً في الأغنية الجميلة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد المجذوب: نعاني فقراً في الأغنية الجميلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتميز المطرب محمد المجذوب بموهبته المصقولة بالدراسة والاجتهاء، التي مكنته من تحقيق نجومية وجماهيرية كبيرة في عمر صغير جداً، فقد حقق نجاحاً باهراً بعد فوزه ببطولة برنامج «إكس فاكتور» عام 2007، وكان يبلغ 16 عاماً من العمر. تابع مسيرته وتمكن من ترك بصمة خاصة له، لاسيما لجهة اختياراته التي تخضع لكثير من المعايير الصارمة، إذ لا يساوم على الكلمة واللحن، وأكد في حديثه مع «الإمارات اليوم»، أن المرحلة تعاني فقراً في الأغنية الجميلة.

شارك المجذوب في الحملة الترويجية التي تقوم بها فنادق «aloft»، وقال عن مشاركته في الحفل: «هي طريقة جديدة للتسويق من خلال الحفلات الموسيقية، ويشمل البرنامج كثيراً من الفنانين والمواهب الشابة، واختياري لاختتام هذه الحملة يسعدني كثيراً، كما أن شركة الإنتاج التي أتعامل معها تساندني في كل التفاصيل، والحفل يشمل كثيراً من الأغنيات التي يحبها الجمهور».

ولفت النجم الشاب إلى أن علاقته بالموسيقى بدأت منذ الصغر، إذ بدأ بدراسة الموسيقى منذ أن بلغ السابعة من العمر، ولكن نجوميته بدأت بعد حصوله على البطولة في «إكس فاكتور» عام 2007، وقال: «هذه البرامج تعدّ مرحلة مهمة جداً في حياة الفنان، وعليه أن يستفيد منها إلى حد كبير، فبالنسبة لي البرنامج كان البداية، وهي مرحلة لا أنساها على الإطلاق، ولكنها بلا شك ليست كافية لصناعة الفنان، فالفنان يجب أن يكون متمتعاً بكثير من الأمور، منها الخيارات الجيدة للأغنيات، والظهور بالشكل الصحيح أمام الناس، إلى جانب تفاصيل أخرى، وهناك نجوم يغيبون بسبب عدم ظهورهم بالطريقة التي ظهروا بها في السابق أو التغيير في الظهور تبعاً لمتطلبات المرحلة والعصر، لأن هذه الأمور كلها عُرضة للتبدل مع الوقت».

مضمون

ولفت المجذوب إلى أنه لا يساوم على اختيار النمط الموسيقي الذي يناسبه، وكذلك الكلمات، فاللحن يجب أن يحمل في مضمونه الجهد وما هو جديد للجمهور، ولا يمكن ان يؤدي لحناً يمر مرور الكرام على آذان الجمهور، أو يمكن لأي شخص أن يؤديه، إضافة إلى اختيار الكلمات الجيدة، لأن هناك انتشاراً لأغنيات بكلمات سطحية، مشيراً إلى وجود فقر بالأغاني الجميلة في السوق، دون أن ينفي وجود من يقدمون أغنيات جميلة ويحافظون على وجود الأغنية الراقية. أما سبب انتشار هذه الأغنيات السطحية، فاعتبر المجذوب أن اللوم بانتشارها يقع على أكثر من جهة بدءاً من الجمهور المتلقي لهذا النوع من الكلام واللحن، وثانياً من قبل من يتقبلون غناء كلام تافه، موضحاً أن «الحالة غريبة، لكنها بلا شك لا تدوم، وهذا دليل على أنه فن غير حقيقي وزائل».

عطاء

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عمل المجذوب مع شركتي إنتاج قبل أن ينتقل إلى شركة «يونيفرسال ميوزيك مينا»، ولفت إلى أنه لم يعدّ مقلاً في الإنتاج كما في السابق، بل على العكس، هناك عطاء بالإنتاج، وأوضح أنه «اعتمد إنتاج وإصدار الأغنيات المنفردة. أما الالتزام بالأسلوب والهوية مع الانتقال من شركة إلى أخرى، فهو من الأمور التي وجدها لا تتأثر»، مؤكداً أن الشركة تساعده في اختيار الأغنيات، علماً بأنه عمل صعب، إذ ليس سهلاً معرفة مدى نجاح الأغنية أو لا، مشدداً على وجود أغنيات لا يتم تسليط الضوء عليها في إصدار الألبوم فتموت، ولذا أن سياسة الأغنية المنفردة أفضل، كونها تمنح كل أغنية حقها. كما لم يرفض المجذوب فكرة إصدار الألبوم بشكل قاطع، إذ يمكن أن يصدر ألبوم غنائي مكون من أربع أو خمس أغنيات ليس أكثر، لأن العدد الكبير للأغنيات لا يمنح الانتشار المناسب إلا لبعضها.

بدأ المجذوب في عمر صغير، وكبر مع الجمهور، وفيما إذا كانت اختياراته مع العمر تتبدل، قال: «تتوسع الخيارات والأفكار تنضج أكثر في عالم الفن واختيار الأغاني، لكن ما يحدث اليوم هو التجدد بالتسويق، التسويق منذ خمس سنوات اختلف كثيراً، فالأمور سهلة وصعبة، لاسيما بوجود وسائل التواصل الاجتماعي التي تسهل وصول الفنان للجمهور، ولكن في المقابل الصعوبة تكمن في الحفاظ على النجاح».

جولة فنية

استكمل الفنان محمد المجذوب فعاليات جولة فنية خاصة ببرنامج Live At Aloft Hotels بنسخته الحالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأحيا النجم مجذوب الفائز بلقب برنامج «إكس فاكتور»، حفلاً مميزاً في إطار المحطة السادسة من الجولة ضمن فندق «ألوفت نخلة جميرا»

ويأتي الحفل في إطار سلسلة من الحفلات الموسيقية، التي تنظمها مجموعة «يونيفرسال» الموسيقية في فنادق «ألوفت» حول العالم، التي شهدت عودة نخبة من أشهر الأسماء.

- بدأ المجذوب دراسة الموسيقى منذ أن بلغ السابعة من العمر، لكن نجوميته بدأت بعد «إكس فاكتور».

- «وسائل التواصل الاجتماعي تسهّل وصول الفنان للجمهور، لكن الصعوبة تكمن في الحفاض على النجاح».