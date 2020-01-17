الامارات | دورة سابعة من «دبي للمأكولات» 26 فبراير المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن دورة سابعة من «دبي للمأكولات» 26 فبراير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الدورة السابعة لمهرجان دبي للمأكولات في 26 فبراير، وتستمر حتى 14 مارس المقبل، لتقدم لزوّار وسكان دبي فعاليات مميّزة وعروضاً ترويجية رائعة.

ويسهم هذا الحدث في تعزيز مكانة دبي عاصمة لفنون الطهي في المنطقة، كونه يبرز التنوّع المميّز الذي تمتاز به دبي، مع احتضانها لأكثر من 200 جنسية، ويتيح المجال أمام الزوّار والسكان والعائلات للاطلاع على مذاقات متنوّعة حول العالم.

ويوجّه مهرجان دبي للمأكولات، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الدعوة إلى الجمهور للاستمتاع ببرنامج حافل من الفعاليات والأنشطة المميّزة، التي ستقام على مدار 18 يوماً، وتتضمن: «أسبوع دبي للمطاعم»، و«كانتين الشاطئ»، إضافة إلى «الجواهر الخفية» وهي مطاعم شعبية غير معروفة لدى الجميع تمتاز بتقديم مأكولات ذات مذاق رائع. كما يمكن الاستمتاع بفعاليات جديدة مرتبطة بالمأكولات، وكذلك مشاهدة أشهر الطهاة وهم يعدّون وصفات وأكلات مميّزة.