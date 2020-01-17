الامارات | «فييرو».. حلول لمشكلات الشعر تعتمد على البروتين

شكرا لقرائتكم خبر عن «فييرو».. حلول لمشكلات الشعر تعتمد على البروتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا يوجد مستحضر «يناسب الجميع» عندما يتعلق الأمر بالعناية بالشعر، لأسباب عدة، إلا أنها تشترك جميعاً بوجود عنصر أساسي ذي أهمية قصوى للحصول على صحة أفضل للشعر، وهو «البروتين» الأساسي في كل خلية في الجسم، والمكون الرئيس في للشعر والأظافر، ما يعني أن اعتماد المنتجات الغنية بهذا العنصر سيكون الخيار الأفضل لضمان صحة الشعر.

ابتكر خبراء الشعر لدى «فييرو» تركيبة معتمدة على البروتين، تمنح الشعر التغذية المناسبة، وتعد تكنولوجيا معالجة الحماية بالبروتين من «فييرو» طريقة مبتكرة حديثاً، تعمل على تقوية الشعر وحمايته من الجذور حتى الأطراف، وتغذي أيضاً فروة الرأس بطبقة من البروتينات التي تحفّز نمو الشعر، وتعزز كثافته، وتقلل تكسره. ويقدم مزيجٌ فريدٌ من الزيوت والمعادن الطبيعية الغنية تجربة ترطيب علاجية، تجعل شعرك قوياً ولامعاً ومفعماً بالصحة.

وتقوم البروتينات الآتية الموجودة في أنواع مختلفة من الشامبو والبلسم في مجموعة «فييرو» بدورٍ حيويٍّ في الحفاظ على صحة شعرك ونعومته ولمعانه وقوته، وتعتمد المجموعة على منتجات تعتمد على «بروتين الكينوا المحلل»، والمهتم لإصلاح الضرر والتلف في الشعر، و«بروتين الأرز المحلل»، وهي المجموعة التي تركز على تعزيز الكثافة، و«بروتين الحرير المحلل»، وهي المجموعة النعومة الفائقة لإضفاء اللمعان والملمس الناعم، و«بروتين القمح المحلل»، وهي مجموعة منتجات تعمل على تعزيز الترطيب الفائق للشعر.

وتتوافر المنتجات في سلاسل «السوبرماركت»، و«الهايبرماركت» الكبيرة، في الدولة.