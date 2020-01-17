الامارات | حسين الجسمي يُحيي أولى حفلات «ليالي القصيم»

شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي يُحيي أولى حفلات «ليالي القصيم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقطب حفل الفنان حسين جسمي جمهوراً كبيراً، في أولى حفلات «ليالي القصيم» بالمملكة العربية السعودية، تنقّل الجسمي خلالها عبر مجموعة كبيرة من أغنياته، التي أشعلت أجواء استاد الملك عبدالله بمنطقة بريدة، وعلى أنغام عزفه المنفرد على آلة البيانو، أطرب الجسمي الجمهور الحاضر بمجموعة من الأغنيات الطربية، ليتنقل بعدها إلى مجموعة من الأغنيات الخليجية والعربية والوطنية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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