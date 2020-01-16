منها الخضروات والسوائل.. 4 نصائح لتقليل التوتر أثناء الحمل

يسبب توتر الأم في فترة الحمل إلى حدوث تشوهات أو ضرر للجنين نتيجة اختلاف مستوى الهرمونات وزيادة هرمونات التوتر، ويسبب التوتر للأم الحامل صعوبات في النوم، صداع، فقدان الشهية، ارتفاع ضغط الدم، لخفض التوتر وقت الحمل يجب الحرص على القيام ببعض الأمور منها كما ذكرها موقع "Mayo Clinic".

الخضروات

تناول أطعمة صحية وخاصة الخضروات، والابتعاد عن المأكولات المقلية.

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السوائل

شرب المزيد من الماء إلى جانب السوائل الصحية كالحليب.

المشي

الحرص على المشي في المتنزهات والحدائق وعلى الشاطئ.

الأصدقاء

التحدث مع الصديقات لتخفيف الضغوط.