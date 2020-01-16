فقدت وو هوايان والدتها وهي تبلغ من العمر 4 أعوام فقط، وبينما كانت تدرس فقدت والدها أيضا، لتذهب الوصاية في السكن والمعيشة بعد ذلك إلى الجدة ثم العمة والعم، اللذين كانا ينفقان عليهما مبلغ ضئيل وفرته "وو" لشقيقها.
كان عليها أن ترعى شقيقها الذي يعاني من إعاقة ذهنية، ومنذ 5 سنوات بدأت تنفق تقريبا كل ما لديها من أموال على علاجه، إلا أنها في نهاية المطاف توفت عن عمر ناهز 24 عاما فقط.
عانت وو هوايان من سوء التغذية، وكانت يوميا على مدار سنين تتناول الأرز والفلفل فقط كي تتمكن من الإنفاق على شقيقها، وعندما توفت كان وزنها يبلغ 20 كيلوجراما فقط.
ورغم محاولات إسعافها لشهور إلا أن الوفاة أحدثت موجة غضب عارمة في الصين، فقد نقلت الفتاة للمستشفى، أكتوبر الماضي، بعدما عانت من صعوبة التنفس، وانهالت عليها التبرعات من كل الجهات لمساعدتها بعدما انتشرت قصتها على نطاق واسع.
لكن الوقت كان قد فات على مساعدتها، حيث قال الأطباء إن الفتاة عانت من مشاكل في القلب والكلى بسبب تناول كميات قليلة من الطعام على مدار 5 سنوات.
عندما وصلت وو إلى المستشفى كان طولها 135 سنتيمترا فقط، وعانت من تساقط شعر حواجبها ونصف شعر رأسها، فهي لم تنفق على نفسها أكثر من 2 يوان في اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر وصل وزنها لـ20 كيلو.. قصة فتاة توفت بسوء التغذية بسبب علاج شقيقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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