موضة الترتان في2020 صيحة قديمة بتنسيق عصري

موضة الترتان المعروفة بالمربعات أو الكاروهات، من الصيحات القديمة من زمن الستينيات والخمسينيات، وبكل عام نجدها مستمرة، لكنّ الفكرة في مدى سيطرة وجودها بعالم الأزياء، وبشتاء 2020كان لها النصيب الأكبر في السيطرة على كثير من القطع العصرية التي تعتمد في أساسها على الترتان، بخامات مختلفة ثقيلة وناعمة، كما وجدناها بعروض فيرساتشي Versace ومايكل كورس Michael Kors.

وتباعًا اعتمدت موضة الترتان في 2020كثير من الفاشينيستات والنجمات، بتنسيقات عصرية وجذابة، جمعنا لكِ أبرزها لتختاري ما يناسبكِ.

التايور الترتان من دانا الطويرش

بتنسيق مميز اعتمدت الفاشينيستا الكويتية على التايور الترتان بالكامل، باللون الرمادي مع الأبيض، نسقت معه بلوزة بيضاء بكشاكش عند الأكمام والياقة، لاطلالة كلاسيكية من الدرجة الأولى تصلح للمناسبات الرسمية سواء بالنهار أو الليل.

الفساتين الكاروهات من العنود بدر

اعتمدت الفاشينيستا العنود بدر على موضة الترتان، باختيار فستان باللون الروز مع البترولي بستايل القميص الفستان، نسقت معه "بوت جملي" طويلًا، مع حزام الخصر من اللون نفسه، لاطلالة عملية، وبالوقت نفسه أنيقة ومريحة.

التنورة الترتان مع المعاطف الطويلة

ظهرت فكرة التنورة الترتان بستايلات مختلفة هذا الموسم، كالتنورة الطويلة بنقوشات بربري Burberry التي أساسها المربعات، مع معطف طويل باللون الروز النود وشنطة هيرميس Hermes بألوان التنورة نفسها، لاطلالة مناسبة أكثر للعمل وللصبيّة الثلاثينية، إذ تزيدها فخامة وأناقة.

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البليزر الترتان لاطلالة عملية

من أكثر الصيحات التي ظهرت بها موضة الترتان هو البليزر، فقد اعتمدت عليه كثثير من الفاشينيستات كالعنود بدر بالبليزر الكاروهات مع الحزام العريض، والبنطلون الضيق، وكذلك اختارته الفنانة بثينة الرئيسي مع حزام الأوف وايت الأصفر الشهير، وقبعة البيريه لاطلالة ستينية مستوحاة من الأجواء الفرنسية.

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