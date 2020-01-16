جاكيت الصوف وسيلتك الأفضل لإطلالة جذابة في الشتاء

تعتبر إطلالات الشتاء من الإطلالات الصعبة في اختيارها وتنسيقها، فيحتاج الرجل أن يختار الأزياء التي تمنحه الدفء في أجواء الشتاء الباردة والأناقة في آن واحد.

وقد يجد البعض صعوبة في دمج هذين الأمرين معاً في إطلالة واحدة، فيعمدون إلى اختيار إما الدفء أو الأناقة. لكن لهذا الشتاء قدمت دور الأزياء العالمية العديد من القطع التي بإمكانها أن تؤمن لك كلّ ما تحتاجه وهي بالتأكيد جواكيت الصوف.

تنوعت تصاميم هذه الجواكيت لتناسب جميع الأذواق في حين جاءت بألوان متعددة ومختلفة أيضاً، واختلف نوع الصوف المستخدم في كلّ منها.



جواكيت من الصوف تناسب الإطلالة الكاجوال

لا يمكن إهمال أهمية الإطلالة الكاجوال عند الشباب، فالعديد منهم أصبح يركز على هذا الأسلوب أكثر من الكلاسيكي. ولهذا السبب برزت جواكيت الصوف بتصاميم بسيطة تناسب الإطلالة الكاجوال، حيث قدمت دار Balenciaga جاكيت من الصوف الأسود مع سحاب طويل في منتصفه تميز بوجود نقشة اسم الدار باللون الأبيض.

أما Gucci فقد اختارت الجاكيت ذو اللون البني الرائج بكثرة هذا الموسم، جاءت الأكمام والياقة بدرجة لون بني أغمق، وتميز بالنقشات التي حملت شعار الدار

جواكيت من الصوف بصيحة الكاروهات

لا يمكن إخفاء أن هذه الصيحة حازت على مكان كبير في مجموعات الدور العالمية سواء للنساء أو الرجال.

ولكي تواكب هذه الصيحة بأجمل أسلوب، اخترنا لك جواكيت من الصوف، حيث قدمت دار Isabel Marant جاكيت باللون الأبيض مع كاروهات بألوان البيج والبرتقالي والبني، وتميز هذا الجاكيت بياقته الكبيرة.

في حين اختارت دار Loewe أن تقدم جاكيت صوف جاء بتصميم قميص وأزرار أمامية. وتلونت الكاروهات بالأسود والأبيض والرمادي لكي تناسب مختلف الأزياء وجميع المناسبات سواء رسمية أو لا.

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جواكيت من الصوف لإطلالة رسمية

للإطلالة الرسمية حصتها من الجواكيت الصوف هذا العام، حيث جاءت بخامة الصوف المائل إلى "الجوخ" لكي يمنحك الإطلالة الأمثل والأكثر دفئاً

وقد قدمت دار Prada جاكيت باللون الأخضر الزيتي تميز بأزراره البيضاء التي كسرت قليلاً من الكلاسيكية.

أما دار Burberry فقد اكتفت بتقديم جاكيت رسمي بقصة تقليدية وكلاسيكية اعتدنا على رؤيتها مراراً، كما جاء الجاكيت باللون الأسود.

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