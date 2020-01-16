تشكيلة من الإكسسوارات الجذابة بأسعار مناسبة

خياراتنا من الإكسسوارات الضرورية التي ستحتاجين إليها خلال الموسم المقبل

تضفي الإكسسوارات الجذابة لمسة من الأناقة على أية قطعة ترتدينها. وقد تفقدنا تشكيلات الموسم الجديد واخترنا لك بعناية مجموعة من قطع الإكسسورات المتوفرة في مراكز ماجد الفطيم. ومن المؤكد أن هذه القطع الثلاث الجديدة المتوفرة حالياً في المتاجر ستمنحك إطلالة أكثر تألقاً خلال الأشهر المقبلة.

سواءً كنت في آخر الشهر أو تعتزمين التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع، نعتقد أنك بحاجة لأن تدللي نفسك قليلًا بالحصول على شيء مميز من مراكز التسوق المنتشرة في دبي والشرق الأوسط هذا الشهر.

لطالما أحببنا ارتداء الأحذية عالية الكعب، ولكن بفضل انتشار موضة الأحذية الرياضية في الآونة الأخيرة أصبحنا أكثر اقتناعاً بضرورة استبدال الأحذية عالية الكعب بالأحذية الرياضية المريحة للقدمين.

اتبعي أحدث صيحات الموضة للموسم الحالي واختاري هذا الحذاء الجديد المناسب لميزانيتيك والمتوفر في متجر إتش أند أم. يتميز تصميم هذا الحذاء بأنه مطرز بالورود الحمراء على الجانبين ومزين باللون الأحمر المعدني من الخلف، ونقترح ارتداؤه مع جميع تشكيلة ملابسك كالتنانير القصيرة وبنطلونات الجينز خلال أيام العطلة.

ستضفي هذه الحلي الأنيقة مزيداً من التألق على أذنيك، ولا شك أنها ستكون محور الحديث خلال الأمسية بفضل تصميمها الجذاب الذي يحتوي على الترتر والكريستال والأحجار المستوحاة من ألوان قوس قزح. ارتديها مع فستان سهرة أنيق وضعي أحمر شفاه جريء اللون.

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تتميز هذه الحقيبة الصيفية الأنيقة بمظهرها الجذاب وسعرها المناسب، حيث تأتي مغطاة بطبقة جلدية من لونين مختلفين بالإضافة إلى نقشة زهرية رقيقة وحزام لامع على شكل سلسلة. أما تصميمها الداخلي فيتمتع بحجرتين وعدد من الجيوب ما يجعلها مثالية للاحتفاظ بجميع متعلقاتك الشخصية في مكان واحد أنيق، كما يمكنك استخدامها داخل وخارج المكتب طيلة الموسم المقبل.

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