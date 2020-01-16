موديلات أزياء موردة من وحي نجمات الخليج

لا يكتمل الحديث عن موضة الربيع من دون التطرق إلى الأزياء المزدانة بـ الورود، ورغم أنها اختيار تقليدي ومتوقع، إلا أنها مستمرة هذا العام وفاجأتنا باختيارات فريدة.

لاحظنا مع بداية الربيع ظهور الفساتين المطبعة بالورود بخاصة بين شهيرات الخليج، سواء نجمات الفن أو مدونات الموضة، وهو ما يؤكد أنها اختيار لا يختفي من الموضة، لا سيما وأنها تضفي بعض البهجة على مظهر المرأة بعد شتاء قاتم.

" بين اختيارات الشهيرات من الفساتين الموردة لتختاري منها ما يناسبكِ:

اختارت الممثلة والمذيعة الكويتية أمل العوضي فستانًا قصيرًا من الشيفون، مطبّعًا بورود زهرية وخضراء، مستوحاة من شكل ورود الربيع، ازدان التصميم بصيحة الأكمام المنفوخة، مع طيات لفت القوام وعززت نحافة الخصر.

أما الإعلامية رؤى الصبّان فذهبت إلى فستان مورد بزهور كبيرة الحجم، واختارت تصميمًا بصدر ملفوف وأكمام الجرس الرائجة هذا العام أيضًا، ولأنها تتبع إلى حد كبير أسلوب الموضة المحافظة، اختارت طول الفستان ميدي ليمتد إلى تحت الركبة.

كذلك، الممثلة العُمانية بثينة الرئيسي، اعتمدت صيحة الأزياء الموردة لتستقبل الربيع باطلالة مناسبة، لكنها ذهبت إلى أسلوب مختلف عن الاختيارات السابقة، فاختارت فستانًا بقصة مستقيمة لفت قوامها، ومطبّعًا بنقشة الفهد مع الورود الحمراء، لتقدم فكرة الأزياء الجامحة بأسلوب مفعم بالأنوثة.

كانت اختيارات المدونات أكثر جرأة. فقد ظهرت المدونة العراقية ديما الأسدي بفستان مستوحى من موضة الأزياء البوهيمية، مطبع بورود ملونة وكرانيش وقصات لفت الخصر. كذلك المدونة العراقية مايا ويليامز اعتمدت الستايل نفسه مع فستان طويل مضموم من الخصر بـ حزام.

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الإعلامية الكويتية نهى نبيل، اعتمدت فستانًا كلاسيكيًّا من الشيفون المورد، مع صيحة الأكمام المنفوخة والكسرات المتدلية من الخصر، لترسم تنورة ميدي متطايرة.

اختارت بعض المدونات أسلوبًا أخر من الأزياء الموردة، مثل شهد الجميلي التي اختارت بدلة مزينة بالكامل بورود ربيعية على خلفية خضراء، كذلك المذيعة العنود بدر اختارت صيحة البيجاما الساتان المطبعة بورود أيضًا.

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