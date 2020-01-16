تعرفي على أجمل 5 عطور لموسم الربيع

طرحت مجموعة كبيرة من ماركات التجميل العالمية منتجاتها الجديدة في عالم العطور الربيعية، التي يمكن أن تضفي عليك روحاً من الأجواء المنعشة لهذا الموسم .

ها قد آن الأوان لتتخلصي من روائح وعطور موسم الشتاء، وتختاري واحدًا من أجمل عطور الربيع ذات الروائح المبهجة.

Kate Spade

عطر Walk On Air، مستوحى من الأيام المشرقة، ويعتمد على رائحة الياسمين وأوراق البنفسج والخوخ، في مزيج مثالي ومنعش لأيام الربيع.

Dolce & Gabbana

عطرVelvet Cypress من أشجار السرو الإيطالية، يمزج في تناغم ساحر بين الليمون وعطر الأرز الأخضر العميق، ليأخذك في نزهة ممتعة داخل حدائق الأعشاب في إيطاليا.

Bergamote Calabria عطر إيطالي مستوحى من موسم الحصاد، ويذكرنا بالهواء الطلق في الموسم البديع.

Prada

يجمع عطر Infusions De Prada De Rose عدة روائح رائعة من الأزهار الربيعية الخلابة، وهو مثالي لك في هذا الفصل.

Advertisements

Calvin Klein

CK One Summer، عطر غير متوقع من الزعفران، مستوحى من أجواء المذكرات الصيفية، ويأتي في زجاجة أنيقة مستوحاة من عالم المهرجانات.

قد يهمك ايضاً:

إليك أفضل العطور الشرقية لسهرة رأس السنة

إليك أفضل العطور الجذابة والمثيرة لشتاء 2020