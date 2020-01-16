القاهرة – لايف ستايل
طرحت مجموعة كبيرة من ماركات التجميل العالمية منتجاتها الجديدة في عالم العطور الربيعية، التي يمكن أن تضفي عليك روحاً من الأجواء المنعشة لهذا الموسم .
ها قد آن الأوان لتتخلصي من روائح وعطور موسم الشتاء، وتختاري واحدًا من أجمل عطور الربيع ذات الروائح المبهجة.
Kate Spade
عطر Walk On Air، مستوحى من الأيام المشرقة، ويعتمد على رائحة الياسمين وأوراق البنفسج والخوخ، في مزيج مثالي ومنعش لأيام الربيع.
Dolce & Gabbana
عطرVelvet Cypress من أشجار السرو الإيطالية، يمزج في تناغم ساحر بين الليمون وعطر الأرز الأخضر العميق، ليأخذك في نزهة ممتعة داخل حدائق الأعشاب في إيطاليا.
Bergamote Calabria عطر إيطالي مستوحى من موسم الحصاد، ويذكرنا بالهواء الطلق في الموسم البديع.
Prada
يجمع عطر Infusions De Prada De Rose عدة روائح رائعة من الأزهار الربيعية الخلابة، وهو مثالي لك في هذا الفصل.
Calvin Klein
CK One Summer، عطر غير متوقع من الزعفران، مستوحى من أجواء المذكرات الصيفية، ويأتي في زجاجة أنيقة مستوحاة من عالم المهرجانات.
قد يهمك ايضاً:
إليك أفضل العطور الشرقية لسهرة رأس السنة
إليك أفضل العطور الجذابة والمثيرة لشتاء 2020
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على أجمل 5 عطور لموسم الربيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.