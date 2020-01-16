نصائح جمالية لاستمرار رائحة عطركِ مدة أطول

عطرك دليل جمالك والمتحدث الرسمي عن أنوثتك، ويعبر عن شخصيتك وأسلوبك في التعبير عن نفسك، وطريقتك المتفردة في تعزيز جاذبيتك الآسرة وسحرك الأخاذ.

لذلك، أنت بحاجة لعطر يدوم طويلاً ويظل ملازمك طوال الحياة، يبعث الثقة في نفسك في كل مكان تخطو عليه قدماك.

وللوصول لهذه النتيجة عليك اتباع النصائح التالية، وتجنب هذه الأخطاء ليظل عطرك باقيًا ولا يفارقك أبدًا.

على الملابس

لا يقتصر رش العطر على الجسم فقط، احرصي على وضعه على الملابس، فستعمل الألياف الموجودة بها على الاحتفاظ برائحة العطر لفترات طويلة جدًا.

عدم رش العطر في الهواء

يتبع الكثيرون عادة رش العطر في الهواء ثم المرور بجانبه، وهي عادة خاطئة تماما تهدر العطر وتضيع فائدته، وتتبخر رائحته بعد فترة وجيزة.

رأس الأذن

لتستمر رائحة العطر لمدة أطول، رشيه على رأس إذنيك وليس خلف شحمة الأذن؛ نظرًا لوجود الدهون بكمية كبيرة في هذه المنطقة.

لا تخزّني العطر هناك

تخزّن الكثير من النساء العطر في الحمام، وبذلك يقللن من جودة العطر بفعل الحرارة والضوء والرطوبة، استبدلي الحمام بمكان جاف وبارد، بعيدًا عن النوافذ المفتوحة.

الفازلين

يعد فرك الفازلين على مناطق النبض، من الحيل الهامة لبقاء العطر لفترة أطول، وذلك لصعوبة بقاء رائحة العطر على المناطق الجافة من الجسم، وسيساعد الجيل الموجود بالفازلين على استمرار الرائحة طويلًا.

نقاط النبض في الجسم

يساعدك رش العطر على الكاحلين ورأس عظمة الفخذ على بقاء العطر مدة طويلة، وكما سبق وأشرنا، عليك برش العطر على نقاط النبض في جسمك، وهي: المعصمان والمنطقة الداخلية من المرفقين، بالإضافة إلى الرقبة والمنطقة التي تتوسط الصدر والبطن وخلف الركبتين.

تطبيق اللوشن

للحصول على النتائج المرغوبة، طبقي اللوشن غير العطري على المنطقة المراد رش العطر عليها، ويرجع السبب لطبيعة اللوشن المحتوية على الزيوت، والتي تساعد على بقاء رائحة العطر لمدة أطول.

بعد الاستحمام مباشرة

حيلة أخرى ستسهم بشكل كبير في بقاء رائحة العطر، وهي رشه مباشرة بعد الاستحمام؛ فالجسم الرطب أكثر استجابة للعطر، وهناك ميزة أخرى وهي عدم تبقع الملابس الحريرية وغيرها من الأقمشة الحساسة.

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لا تفركي المعصمين

جرت العادة على وضع العطر على أحد المعصمين ثم فركهما معًا، ولكنها عادة خاطئة تمامًا ولن تجدي نفعًا على الإطلاق، فالعطر ستتبخر رائحته بعد مدة قصيرة جدًا من رشه.

فرشاة الشعر

أجل، حيلة ذكية ستفي بالغرض بقوة، وهي فرك الشعر بالعطر، وإذا كنت تخشين جفاف شعرك، رشي العطر على فرشاة الشعر قبل تمشيطه.

العطر المخصص للشعر

هناك عطر مخصص للشعر، يحافظ على رطوبته ونعومته ولا يسبب الجفاف والهيشان، وستظل رائحة شعرك قوية عطرة لحين غسله في المرة القادمة.

مزج العطر باللوشن

امزجي عطرك مع لوشن غير معطر أو كريم اليد، وضعيه في زجاجة أخرى قبل استخدامه، وستدهشك النتيجة.

مزج العطر مع زيوت الجسم

إذا كنت ممن يداومن على استعمال زيوت الجسم، اصنعي رائحة عطر خاصة بك، من خلال رش العطر على منطقة بها زيت، وعندما تصلين للرائحة المطلوبة، اعتمدي هذا المزيج واجعليه اختيارك الدائم.

المناديل المبللة

للتخلص من آثار العطر غير المرغوب به بسرعة وسهولة، استخدمي المناديل المبللة الخاصة بإزالة المكياج.

بديل زجاجة العطر

بدلاً من حمل زجاجة العطر الغالية والثقيلة في حقيبتك، استبدليها بقطع قطنية مبللة بالعطر، وضعيها داخل أكياس محكمة في حقيبتك، وكلما احتجت للمسة عطرية ستجدينها بجانبك.

المناديل المعطرة

رشي عطرك المفضل على المناديل، وضعيها بطبقات بين ملابسك في الأدراج، وستجدين العطر ينبعث من كل قطعة ترتدينها، وعلى المناشف والملابس الداخلية وغيرهما من القطع الأخرى.

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