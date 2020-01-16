المخدة والجردل و الإسطوانية.. أحدث صيحات الحقائب لعام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

حقيبة اليد من أهم الإكسسورات البسيطة التي تهتم بها كثير من الفتيات، وتختار ألوانها وأشكالها بعناية فائقة، وبدونها لا تكتمل الإطلالة.

ونستعرض في الصور التالية، التي عرضتها صفحة "أكاديمية أماني إبراهيم للأزياء" عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، أبرز صيحات الحقائب لشتاء 2020:

- حقيبة pillow bags على شكل مخدات:

تعتبر من الحقائب كبيرة الحجم، التي تناسب إطلالتك اليومية في العمل، وظهرت بألوان متعددة مثل: الأبيض، والأسود، والبيج، والبني.

- حقيبة "pucket list bag" على شكل الجردل:

ظهرت الحقيبة متوسطة الحجم على شكل "جردل" بالعديد من الألوان لتناسب جميع الصيحات، ومن ألوانها: الأسود، والبني، والأزرق، والأصفر، والفوشيا.

Advertisements

- حقيبة أسطوانية

تتميز هذه الحقيبة بالأجواء الكلاسيكية السوداء، متوسطة الحجم، وتناسب مختلف الإطلالات، إذ أنها ستكون من أقوى حقائب هذا العام.

- حقيبة back pack

مصنوعة من الجلد الناعم، باللون الأسود، بذراعين ذات تصميم خلفي، للحمل على الأكتاف، وتناسب إطلالتك الجامعية، فهي كبيرة في الحجم تستوعب عدد كبير من مستلزماتك بداخلها.

- حقيبة الباكيت Baguette

حقيبة صغيرة الحجم، باللون النحاسي مستطيلة تناسب الخروج اليومي للعمل، ويمكن ارتدائها على لبس الكاجوال لكن لا تكفي لحمل أغراض كثيرة.

- حقيبة Envelope

تتميز "Envelope" بأنها متوسطة الحجم، باللون البني، وتكون مثالية لإكمال إطلالتك في المساء، للظهور بمظهر راقي في المناسبات، والأفراح، لكن لاتصلح للتسوق.