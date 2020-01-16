محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي
حقيبة اليد من أهم الإكسسورات البسيطة التي تهتم بها كثير من الفتيات، وتختار ألوانها وأشكالها بعناية فائقة، وبدونها لا تكتمل الإطلالة.
ونستعرض في الصور التالية، التي عرضتها صفحة "أكاديمية أماني إبراهيم للأزياء" عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، أبرز صيحات الحقائب لشتاء 2020:
- حقيبة pillow bags على شكل مخدات:
تعتبر من الحقائب كبيرة الحجم، التي تناسب إطلالتك اليومية في العمل، وظهرت بألوان متعددة مثل: الأبيض، والأسود، والبيج، والبني.
- حقيبة "pucket list bag" على شكل الجردل:
ظهرت الحقيبة متوسطة الحجم على شكل "جردل" بالعديد من الألوان لتناسب جميع الصيحات، ومن ألوانها: الأسود، والبني، والأزرق، والأصفر، والفوشيا.
- حقيبة أسطوانية
تتميز هذه الحقيبة بالأجواء الكلاسيكية السوداء، متوسطة الحجم، وتناسب مختلف الإطلالات، إذ أنها ستكون من أقوى حقائب هذا العام.
- حقيبة back pack
مصنوعة من الجلد الناعم، باللون الأسود، بذراعين ذات تصميم خلفي، للحمل على الأكتاف، وتناسب إطلالتك الجامعية، فهي كبيرة في الحجم تستوعب عدد كبير من مستلزماتك بداخلها.
- حقيبة الباكيت Baguette
حقيبة صغيرة الحجم، باللون النحاسي مستطيلة تناسب الخروج اليومي للعمل، ويمكن ارتدائها على لبس الكاجوال لكن لا تكفي لحمل أغراض كثيرة.
- حقيبة Envelope
تتميز "Envelope" بأنها متوسطة الحجم، باللون البني، وتكون مثالية لإكمال إطلالتك في المساء، للظهور بمظهر راقي في المناسبات، والأفراح، لكن لاتصلح للتسوق.
كانت هذه تفاصيل خبر المخدة والجردل و الإسطوانية.. أحدث صيحات الحقائب لعام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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