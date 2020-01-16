13 نصيحة لتخزين الطعام بطريقة سليمة في الثلاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي :

تعاني بعض الأمهات، وخاصة العاملات، من صعوبة في حفظ الطعام لأطفالهن لفترة طويلة.. كما تجهل بعضهن الطرق السليمة لحفظه.

ولأن الصحة السليمة في التغذية السليمة.. نستعرض لكم الطرق السليمة لحفظ طعام الأطفال في الثلاجة أو الفريزر، وفقًا لموقع "Happy Family":

- يجب أن تكون درجة الحرارة في الثلاجة 5 درجات مئوية أو أقل.

- تصل مدة تخزين الطعام المطهي في الثلاجة إلى يومين فقط.

- يجب وضع الطعام في أوعية نظيفة بلاستيكية آمنة مُحكمة الغلق لتجنب التلوث.

- تصل صلاحية تخزين الطعام المجمد من شهر إلى 3 أشهر.

- لتفكيك الطعام المجمد يمكنك عمل ذلك عن طريق وضعه في وعاء مملوء بالماء الساخن.

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- عدم وضع الطعام في العلب المعدنية المفتوحة في الثلاجة نظرا لانتقال المعدن إلى الطعام داخل العلبة.

- يجب التأكد من برودة الطعام قبل وضعه في الثلاجة.

- تنظيف الثلاجة بشكل دوري للتأكد من سلامتها ونظافتها لحفظ الطعام.

- يفضل كتابة اسم الطعام والتاريخ على العلب أو الأكياس المخزن بها الطعام.

- احذري تجمد الطعام في أوعية زجاجية لمدة طويلة، فقد ينفجر ويتسبب في حدوث كسور صغيرة من الزجاج.

- تخلصي من بقايا الطعام الذي تم تسخينه من قبل.

- لا يمكن إعادة تجميد الطعام أكثر من مرة بمجرد ذوبان الجليد يتم إلقاء بقايا الطعام.

- عدم إطعام الطفل من الأوعية المجمدة للتخزين مباشرة، لأنه بمجرد تناوله للطعام ستنتقل البكتيريا إلى الفم.