محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث

برودة الطقس في فصل الشتاء، تدفعنا إلى تناول كميات أكبر من الأطعمة، للشعور بالدفء، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة، يجب الحرص على تناول مجموعة محددة من المأكولات، ذات القيمة الغذائية العالية.

"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية، أبرز الأطعمة الشتوية التي تساعد على التدفئة، وفقًا للدكتورة أسماء يونس الساري، أستاذ مساعد الصحة العامة والتغذية العلاجية بكلية الطب جامعة الفيوم.

لقراءة المزيد: 6 أطعمة تغنيك عن المدفأة في فصل الشتاء.. اضغط هنــــــا