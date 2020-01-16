تغنيك عن المكملات.. أطعمة ومشروبات تعالج نقص فيتامين د بالجسم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:
يعتقد بعض الأشخاص أن المكملات الغذائية، هي العلاج الوحيد لنقص فيتامين د بالجسم، مع العلم أن هناك العديد من الأطعمة والمشروبات الغنية بهذا الفيتامين، الذي يمكن الحصول عليه أيضًا عند التعرض المستمر لأشعة الشمس.
في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" قائمة بأبرز الأطعمة والمشروبات الغنية بفيتامين د، وفقًا لموقعي "Health Line" و"WebMD".
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