"فرحك على النيل".. تعرفِ على قاعات ليلة العمر بأقل من 15 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

تبحث العديد من الفتيات المقبلات على الزواج عن أماكن جميلة، ورخيصة في نفس الوقت لإقامة حفل الزفاف.

وبسبب التكاليف الباهظة لحجز قاعة الزفاف؛ بدأت بعض الفتيات الاستغناء عن الحفل، والاستعداد للذهاب إلى أحد المدن الساحلية لقضاء شهر العسل، أو السفر خارج مصر كبديل أوفر.

العزوف جعل بعض القاعات المطلة على النيل وأخرى داخل القاهرة والجيزة تقدم عروضًا مخفضة تناسب الجميع.. وفي السطور التالية؛ نقدم لكم 5 قاعات لإقامة فرحك على النيل بأقل من 15 ألف جنيها:

قاعة الجوهرة

قاعة الجوهرة مغلقة بنادي النيل للقوات المسلحة، أمام السفارة الروسية بالدقي.

ويبلغ سعرها6900جنيه، وتسع لـ100 فرد.

والحجز يكون شامل: "دي جي، وتصوير فيديو، وزفة دمياطي وليزر وكوشة و دانس فلور وسيلينج و كراسي و ترابيزات مضيئة".

قاعة فرحة

قاعة فرحة للأفراح، وهي تقع بنادي المؤسسة بجوار محطة مترو شبرا الخيمة أمام مدرسة ٦ اكتوبر.

ويبلغ سعر حجزها لليلة: 8000 جنيه

ويشمل الحجز تقديم: تورتة العروسة 5 أدوار، وتجهيزات القاعة لعدد 200 فرد.

نايل بلازا

وقاعة نايل بلازا أوبن إير، توجد في نادي النيل للقوات المسلحة، أمام السفارة الروسية بالدقي.

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ويبلغ سعرها في الليلة: 9000 جنيه وتسع لـ100 فرد.

ويشمل الحجز: "دي جي، وتصوير فيديو، وزفة دمياطي، وليزر وكوشة و دانس فلور وسيلينج و كراسي و ترابيزات مضيئة".

قاعة لافي

قاعة لافي، في أرض سينما الأهرام بشارع خاتم المرسلين، أمام قاعة سيد درويش.

ويبلغ سعر حجز ليلة الزفاف بها: 9500 جنيه، وتسع لعدد 200 فرد.

ويشمل الحجز: "تورتة 5 أدوار، وبوفيه، وتجهيزات القاعة".

فيلا سندريلا

فيلا سندريلا بلازا، تقع في الهرم بمنطقة المريوطية بجوار كوبري كاتو.

ويبلغ سعر الحجز بها: 12000جنيه وتسع لـ100 فرد.

ويشمل الحجز: "البوفيه والمكان بالفرش والتجهيزات"

قاعة اللوتس

قاعة اللوتس القاهرة الجديدة، وهي على امتداد الجامعة الأمريكية بجانب نادي رويال داخل نادي بنك مصر.

ويبلغ السعر: 14000 جنيه وتسع حتى عدد 130 فردًا.

والحجز شامل: البوفيه والزفة والكوشة والإكسسوارات.