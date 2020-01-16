نجوى كرم تختار الأسود لأولى حلقات ذا فويس.. شاهدي إطلالاتها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2020 10:39 مساءً - من المعروف عن نجوى كرم أنها تعشق الاطلالات الملونة، وتختار فساتينها دائمًا بألوان مختلفة جريئة وحيوية، مثل الأحمر والأخضر، والأزرق والفوشيا، والأصفر والبرتقالي، والقائمة تطول، ونادرًا ما نرصد لها اطلالة باللون الأسود على الرغم من أنّ هذا اللون يناسبها كثيرًا أيضًا، وربما هذا ما دفعها لاعتماده مؤخرًا في أولى حلقات برنامج "ذا فويس سينيور" The Voice Senior الذي سيُعرض قريبًا، وإليكِ تفاصيل هذه الاطلالة وبعض أجمل اطلالات نجوى كرم باللون الأسود.



نجوى كرم في لوك مميز باللون الأسود من بالمان:

نجوى كرم تفتتح موسم ذا فويس في فستان أسود من بالمان





أطلّت نجوى كرم مؤخرًا في أولى حلقات برنامج "ذا فويس سينيور" The Voice Senior، في اطلالة مميزة بدت مختلفة عن اطلالاتها المعتادة، حيث إنها اختارت فستانًا قصيرًا من المخمل باللون الأسود من بالمان Balmain ياقته عالية مزينة بما يشبه عقد اللولؤ، وأكمامه طويلة وله فتحات على الأكتاف تضفي عليه لمسات جذابة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ واعتمدت تسريحة شعر قصيرة وبدت متألقة وصغيرة في السن.

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اطلالات مميزة لنجوى كرم في الأسود:

بعض أجمل اطلالات نجوى كرم بالأسود





طبعًا هذه هي ليست المرة الأولى التي تطل بها نجوى كرم بالأسود، بل عبر السنوات رصدنا لها الكثير من الاطلالات المميزة بهذا اللون الكلاسيكي الراقي، وجميع اطلالاتها فيه بدت مختلفة وعصرية وبعيدة عن أسلوبها النمطي، مثل الفستان القصير الذي اختارته من سانت لوران Saint Laurent أو فستان السهرة المميزة الذي اختارته من دار فيرساتشي Versace، أو اطلالاتها المميزة في الجمبسوت الأسود أو التنسيقات ذات الطابع العصري.



نجوى كرم تختار الأسود لأحدث اطلالاتها في أولى حلقات برنامج "ذا فويس سينيور" The Voice Senior، فما رأيكِ بأناقتها بهذا اللون، أم إنكِ تفضلينها في الأزياء الملونة.

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