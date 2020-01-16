حقائب مينيمالية ترند من ماركات حديثة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2020 10:39 مساءً - عند السير في شوارع نيويورك، نادرًا ما نرى امرأة لا تحمل حقيبة في ذراعها. وبالنسبة إلى بعض النساء، فإنّ استثمار جهودهنّ في الأناقة على الحقائب، أمر أساسي. التوجّه عام 2020 هو للحقائب المينيمالية، منها الكلاسيكي ومنها الحديث. من كلاسيكية شانيل إلى حقائب الدلو من Staud، هناك عدد كبير من العلامات التجارية للحقائب التي لا تتضمن تصميمات ذات تفاصيل كثيرة، ولا أحجامًا كبيرة..... بالمقابل هناك حقائب لماركات حديثة. فما هي الحقائب والماركات التي ننصحكِ بها في شتاء 2020؟

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حقائب مينيمالية Ashya

حقيبة مينيمالية

تأسست Ashya في عام 2017 من قبل Ashley Cimone و MoyaAnnece ، وهي تعتمد في تصميماتها على فكرة السفر. حقائب آشيا بسيطة، ولكنّها مصممة أيضًا لتكون عملية تمامًا. تم تصميم حقائب الحزام والكروس باديز على حدّ سواء بأشكال هندسية لملابس الشارع اليومية. يقول سيمون: "إنّ الاكسسوارات الجلدية التي نصمّمها صغيرة الحجم، لكن تتميّز بسهولة حفظ الأغراض اليومية مثل جوازات السفر، والمفاتيح ، والهواتف، وأحمر الشفاه ، وبطاقات الائتمان، ولكنها ليست كبيرة لتستوعب المزيد من الأغراض.

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Ratio EtMotus حقائب مينيمالية

حقيبة مينيمالية



تم إطلاق اسم Ratio Et Motus عام 2018 بواسطة أنجيلا وانج ودانيال لي، وهو ترجمة لاتينية لكلمتي "الشعور والعاطفة"، اللتين تمثلان فلسفة العلامة التجارية. توفّر الدار التي تتخذ من نيويورك مقرًّا لها، حقائب اليد الكلاسيكية، مع التركيز على الجلد.

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حقائب مينيمالية OneSixOne

حقيبة مينيمالية

تم تصميم الحقائب من قبل المدير الإبداعي أدريان سلفادور، وهي تمزج بين الموضة والفن من خلال التصميمات الهندسية... تعتمد سياسة الألوان المحايدة مثل الرمادي والأسود، والألوان الجريئة، مثل الخزامى والأصفر النيون، بحيث يمكنكِ الاستمتاع بأسلوب جريء بحسب رغبتكِ.

حقائب مينيمالية Manu Atelier

حقيبة مينيمالية

على الرغم من أنّ ماركة مانو أتيليه ليست جديدة، حيث تمّ تأسيسها في عام 2014، إلّا أنّ تصميماتها الحديثة من المؤكد أنها ستكون ترند هذا الموسم. حقائب العلامة التجارية تحتوي لمسات عصرية. التفاصيل الحديثة مثل السلاسل المعدنية تشبه الصندوق مع مزيج من الألوان المتناقضة.

Cafuné حقائب مينيمالية

حقيبة مينيمالية



Cafuné عبارة عن مجموعة من الحقائب البسيطة. تهدف العلامة التجارية، التي أسسّها صديقان في عام 2015، إلى إعادة النظر في مفهوم الفخامة مع التركيز على التصميم: تفاصيل خاصة مثل الأساور المغطاة بالكريستال، ومقابض الخرز الشفافة، والجلود المزخرفة، مع مزيج من الجلد الرقيق والأقمشة الخفيفة الوزن. تقدم Cafuné تصميمًا أنيقًا سينقلكِ من موسم إلى آخر. .