ساعات رجالية سوداء لأناقة شتوية مثالية!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2020 10:39 مساءً - لطالما ارتبطت الأناقة والفخامة بالساعات، فهذه القطع البسيطة التي تجمع بين أناقة الرجال وأناقة السيدات، تمكنت منذ القدم أن تربط اسمها بالأناقة والرقي بشكل كبير.

ومثلها مثل باقي قطع المجوهرات، في كلّ موسم تبرز ساعات حديثة وتصاميم جديدة، إلّا أنه يمكن اعتبار الساعات السوداء من القطع الثابتة والأساسية في إطلالات الرجال ولا يجب الاستغناء عن قطعة واحدة منها على الأقل.

ولهذا الموسم برزت الساعات السوداء بتصاميم متنوعة لتناسب مختلف الإطلالات.



ساعات سوداء تليق بالإطلالة الكاجوال

ساعة باللون الأسود تناسب الإطلالة الكاجوال من Coach



جميعنا نعلم أن الإطلالة الكاجوال من الإطلالات البسيطة والتي لا تتطلب الكثير من الوقت لاختيارها أو تنسيقها، لذا يمكن اختيار ساعة سوداء ترافقك في مختلف الإطلالات الكاجوال.

وقد لفتت نظرنا الساعة الأنيقة من Coach والتي جاءت بحزام من الجلد الأسود العريض، أما ما ميّزها فهي الأرقام التي جاءت على شكل خطوط زرقاء فاتحة مع عقارب من اللون نفسه.

في حين فضلت GC ان تقدم ساعة أنيقة لكن بتصميم يناسب الإطلالات الكاجوال في الوقت نفسه، حيث جاءت هذه الساعة بعقارب عريضة وضخمة باللون الذهبي الفاتح مع أرقام على شكل خطوط، وبرز حجم الساعة بشكل كبير.



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ساعات سوداء تناسب الإطلالة الرسميّة

ساعة تليق بالإطلالات الرسمية من Movado



بالطبع الساعات من القطع الأهم في الإطلالة الرسميّة والتي يجب إعطاء الوقت الكاف لها لاختيارها وتنسيقها مع الملابس بشكل جيّد، لكن تبقى الساعة السوداء الأفضل في هذه الحالة على اعتبار أنها ذات لون ثابت.

وقد لفتتنا الساعة من Movado والتي جاءت بحزام من الجلد الأسود الفاخر مع مينا أسود وعقارب ذات لون فضي أنيق، في حين لم يأت بالساعة أي ترصيع، ما يجعلها مناسبة تماماً للإطلالات الرسميّة.



ساعات سوداء مع القليل من الأبيض

ساعة دُمج فيها الأسود مع الأبيض من Concord



لا بأس بكسر اللون الأسود القاتم بالقليل من اللون الأبيض الأنيق الذي لطالما برز كصديق ورفيق للأسود في جميع القطع.

وقد استطاعت الساعة السوداء من Concord أن تدمج هذين اللونين بأسلوب مميز، حيث جاء الحزام بتصميم حلقات متداخلة من اللونين الأبيض والأسود، في حين برزت العقارب والأرقام باللون الأبيض على مينا أسود فخم.

أما Frédérique Constant فقد قدم ساعة ذات حزام جلدي أسود فاخر، برز مينا الساعة وعقاربها باللون الأبيض بشكل كامل ما جعلها تحفة سوداء وبيضاء لافتة للنظر.



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