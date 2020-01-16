أول صور من شهر عسل غادة رجب وعبدالله حسن

احتفلت المطربة غادة رجب، قبل أيام، بزفافها على الشاعر عبدالله حسن، وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صور من شهر العسل.

ونشرت إحدى صحفات جمهور الشاعر عبدالله حسن، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا رومانسية تجمع بين العروسين خلال قضاءهما شهر العسل.

بدت غادة رجب في الصور مبتسمة وهي محتضنة زوجها عبدالله حسن، وارتدت في إحدى الصور تي شيرت من اللون الروز، وفي الأخرى ارتدت فستانا أبيض اللون.

واحتضن عبدالله حسن غادة في صورة، وأمسك يدها أمام عدد من البالونات في أخرى.

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زواج غادة رجب

واحتفلت غادة رجب بحفل زفافها في أحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور عدد من نجمات الفن، بينهن رجاء الجداوي وميرفت أمين وإلهام شاهين ودلال عبدالعزيز.

وشاركت بوسي شلبي كذلك جمهورها بصور من حفل الزفاف.