دراسة: تأثير السكر على الدماغ يوازي المخدرات

أثبت مجموعة من علماء بجامعة أرهوس الدنماركية، أن السكر له مفعول كالمواد المخدرة على الدماغ، فهو يعمل على تغير كيمياء الدماغ مسببا الإدمان، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وأفاد الموقع، بأن هناك عدد من الناس يشكون من إقبالهم على تناول الحلويات، ما يتسبب بزيادة وزنهم والسمنة، حيث يطلق عادة على السكر مصطلح "المخدر الحلو"، ولم تك هناك حتى فترة قريبة دراسات علمية تؤكد الإدمان على السكر.

وتوصل مجموعة من العلماء أجروا تجربة على الخنازير، إلى نتيجة تفيد بأن السكر يؤثر فعلا كمادة مخدرة في دماغها الذي يشبه إلى حد كبير دماغ البشر.

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ويقول الدكتور مايكل وينتردال، من قسم الطب السريري في الجامعة: "لم يكن هناك أدنى شك، في أن السكر بسبب آثاره الفيسيولوجية مضر بالصحة، لكن كنا نشكك في أنه يؤثر في الدماغ وفي السلوك".

وأوضح أنه خلال 12 يوما كانت 7 خنازير تحصل على لترين من ماء ممزوج بالسكر يوميا، وكان العلماء بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ يحددون التغيرات الحاصلة في نظم الدوبامين والمسكنات الأفيونية في الدماغ، واتضح لهم أن المنظومة الأفيونية المرتبطة كيميائيا بالسرور والارتياح، نشطت بعد اليوم الأول للتجربة"، وهذا يعني أن السكر يؤثر في منظومة المكافآت في الدماغ بنفس طريقة المواد المخدرة.

كما يمكن تنشيط منظومة المكافآت في الدماغ بطرق أخرى مثل ممارسة الجنس والتواصل مع الآخرين، والحصول على معلومات جديدة مفيدة، ولكن تأثير المحفزات الصناعية أسرع وأقوى.

ويقول وينتردال: "إذا كان السكر يغير نظام المكافأة في الدماغ خلال 12 يومًا فقط، كما رأينا في الخنازير، فمن الواضح أن المنبهات الطبيعية، مثل التعلم أو التواصل الاجتماعي، قد تراجعت إلى الخلف واستعيض عنها بالسكر أو بمنبهات الدوبامين الاصطناعية الأخرى".