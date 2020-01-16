هند صبري تنعى ماجدة: "عبرت عن هموم وآلام المرأة"

نعت الفنانة هند صبري، الراحلة ماجدة الصباحي، التي لفظت أنفاسها الأخيرة اليوم عن عمر ناهز 89 عامًا، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت صبري صورة للفنانة ماجدة، معلقة: "رحلت اليوم واحدة ممن جسدت معنى صانعة السينما بمعناها الحقيقي، فهي ممثلة ومنتجة وهبت حياتها للفن العربي، وقدمت أدوارا عبرت عن هموم وآلام المرأة العربية والمصرية، وداعا ماجدة الصباحي".
وفاة ماجدة
ووافت المنية الفنانة ماجدة، اليوم، عن عمر ناهز 89 عاما، وذلك بعد أزمة صحية ألمت بها بحسب ما قالته ابنتها غادة نافع.
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