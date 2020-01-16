أفكار لتنسيق البليزر over size بأناقة مع الحجاب

يعد البليزر الطويل oversize blazer من أكثر القطع المحببة إلى المحجبات في الفترة الأخيرة، فهو يمنحها إطلالة جذابة ومميزة، كما أنه يمنحها الحرية في الحركة، وفي اختيار قطع الأزياء التي ستتناسب معه. فالبليزر الطويل قد يبدو إلى الكثير من المحجبات أنه من الملابس التي يصعب تنسيقها ولكن مع النصائح التالية ستدركين جيداً أنه من القطع الرائعة والمناسبة لكل وقت.

لكل محجبة ترغب في ارتداء البليزر الطويل فعليك تحديد إن كنت ترغبين في الظهور بإطلالة كلاسيك أم كاجوال؛ حتى يسهل عليك تنسيقه مع الملابس.

اختاري لون البليزر الذي يروق لك، فمثلاً: إذا كان البليزر باللون الأحمر فنسقي معه توب باللون الأبيض واختاري بنطلون جينز فضفاضاً mom jeans وانتعلي حذاءً رياضياً. هذه الإطلالة رائعة وستتناسب مع كثير من الدعوات النهارية أو الذهاب إلى العمل

نسقي البليزر الطويل مع البنطلون القماش الفضفاض، وانتعلي حذاءً بكعب عال لتجعلي إطلالتك رسمية.

البليزر الكاروه من أجمل الستايلات هذ الموسم؛ لذا نسقيه مع بنطلون جينز وتوب أسود واختاري حجاباً بلون محايد وتمتعي بطلة جذابة.

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كثير من المحجبات سيعتقدن أنه صعب للغاية تنسيق البليزر الطويل مع التنورة أو الفستان، ولكن في الحقيقة أنه سيمنحك إطلالة خلابة، كل ما عليك فعله هو اختيار تنورة أو فستان ضيق لتظهري جمال البليزر الـ oversize.

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