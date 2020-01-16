أجمل فساتين ديبيكا بادكون في عيد ميلادها الـ 34

تحتفل النجمة بوليوود ديبيكا بادكون Deepika Padukone بعيد ميلادها الـ 34. وبهذه المناسبة جمعنا بالصور أجمل الإطلالات التي تألقت بها في مناسبات مختلفة، في فساتين السهرة ذات التصاميم الفاخرة والمبتكرة. وقد كانت هذه الإطلالات متنوعة وملفتة، وقد دخلت من خلالها قائمة النجمات العالميات الأكثر أناقة لعدد كبير من المرات، ولاسيما في العامين الماضيين، حيث أنها تألقت في كُبرى المهرجانات العالمية في فساتين مميزة ومختلفة، مثل إطلالتها في مهرجان "كان" في فستان من جيامبستيستا فالي Giambattista Valli وإطلالتها في حفل الميت غالا في فستان من زاك بوزن Zac Posen وإليك التفاصيل.

ديبيكا بادكون في لوك مميز من ديور:

شاهدنا ديبيكا بادكون Deepika Padukone في عدد من الإطلالات المميزة هذا العام، ومنها إطلالتها في فستان ماكسي معرق من مجموعة ديور Dior مزين بشريطة كبيرة عند منطقة الصدر. وقد نسقت من فوقه معطفا طويلا باللون البني، وأكملت اللوك بربطة على الشعر وحقيبة يد من الجلد باللون الأسود.

إطلالة مبتكرة من جيامباتيستا فالي اختارتها ديبيكا بادكون:

خطفت ديبيكا بادكون Deepika Padukone الأنظار في مهرجان "كان" في إطلالة ملفتة كانت قد اختارتها من دار جيامبستيستا فالي Giambattista Valli وهي فستان سهرة مصنوع من التول على شكل طبقات من الكشكش باللون الأخضر الفاتح، ومزين عند الياقة والخصر بشرائط باللون الزهري. وقد نسقت معه صندل كعب عال باللون البيج وتربان مبتكر اختارته لتزيّن به شعرها.

فستان سهرة مميز من رالف أند روسو تألقت به ديبيكا بادكون:

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في مناسبة على السجادة الحمراء شاهدنا ديبيكا بادكون Deepika Padukone في إطلالة أنثوية وملتفة اختارت فيها فستان سهرة باللون البنفسجي من رالف أند روسو Ralph&Russo بقصة الكورسيه من الأعلى، وله فتحة طويلة على الساق. وقد اختارت معه صندل كعب عال باللون الفضي ومجوهرات ماسية ناعمة.

شاهدي بالصور أجمل إطلالات نجمة بوليوود ديبيكا بادكون Deepika Padukone في فساتين السهرة في مناسبات مختلفة، بمناسبة عيد ميلادها الـ 34.

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