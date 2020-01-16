خبيرة تغذية تنصح بمشروب يساعد على حرق الدهون خلال الشتاء

يتعرض كثير من الأشخاص لزيادة وزنهم خلال فصل الشتاء، بسبب ضعف الحرق، وتناول أكلات تحتوي على سعرات حرارية عالية، الأمر الذي يؤثر على معدلات الحرق بوجه عام.

وقدمت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، في بيان صحفي اليوم، عدة نصائح للحفاظ على قوام مثالي، شملت:

ـ تناول الماء بكمية لا تقل عن 3 لترات يوميا.

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- بدء تناول السلطة خلال الوجبة الرئيسية، لأنها تحد من تناول كميات كبيرة من الأطعمة، ثم الشوربة ثم تناول البروتينات التي تعمل علي زيادة معدل الحرق بشكل واضح.

ـ تناول الحلوى أو السكريات بكميات ضئيلة ومتفاوتة، دون الحرمان منها نهائيا.

- تنظيم مواعيد تناول الأطعمة بشكل متوازي ومستمر، لمساعدة الجسم على الحرق.

ونصحت خبيرة التغذية بمشروب يساعد على حرق الدهون، من خلال غلي لتر ماء مع تقطيع برتقالة مع ليمون، مع 5 ملاعق من الشاي الأخضر، مع النعناع، وتناوله على مدار اليوم.