غيرة قاتلة.. رجل يلقي قنبلة على بيت حبيبته

دفعت الغيرة القاتلة مسنا تايلانديا عمره 50 عاما، إلى إلقاء قنبلة يدوية الصنع على منزل حبيبته، انتقاما منها.

في هذا اليوم حضرت فتاة عمرها 20 عاما إلى بيتها بصحبة حبيبها، كي تعرفه إلى والديها، وقال حارس العقار الذي تسكن فيه الفتاة إن "الرجل العجوز شاهدهما".

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ويبدو أنه يعشق الفتاة فهو لم يحتمل رؤيتها مع آخر وتصطحبه إلى بيتها، فما كان منه إلا أنه ألقى قنبلة يدوية على بيت الفتاة.

وقالت الشرطة، حسبما نشرت صحيفة "Asia One"، إنه من حسن الحظ أن القنبلة لم تنفجر عندما ألقاها الشاب من الشرفة، ودخلت إلى شقتها في الطابق الثالث.

حضرت شرطة بانكوك إلى مكان الفتاة بمجرد إلقاء القنبلة، وأبطلت مفعولها، وتبين أنها قنبلة يدوية من نوع "M26"، واعتقلت الشرطة الرجل على خلفية ما حدث.