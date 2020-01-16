"هيا".. أول سعودية تعمل مساعدة قاض متطوعة في محكمة أمريكية

سجلت قوائم القضاء والقانون السعودي اسم المبتعثة هيا محسن الشمري، كأول سعودية تعمل بمسمى "مساعدة قاض متطوعة" في محكمة أمريكية.

كانت "هيا" المبتعثة لدراسة الماجستير في القانون، نشرت عبر حسابها بموقع "تويتر": "تم قبولي في التدريب للعمل كمتطوعة في محكمة أمريكية مساعد قاض، حققت أهم أهدافي في 2020".

يذكر أن الفتاة السعودية هيا باحثة قانونية وتخرجت في كلية الحقوق بجامعة الملك سعود، وابتعثت لاستكمال الدراسات العليا في القانون بالولايات المتحدة الأمريكية، وعملت في مجال المحاماة، وذلك بعد حصولها على الدبلوم العالي.

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وكانت قد وجهت الفتاه في السابق رسالة للمبتعثين السعوديين: "الآن في الوقت الذي تخوض فيه بلادك هذه التحديات وتحقق من خلالها هذه الإنجازات، نصب نفسك سفيرا لها لأنها فعلا تستحق من يحمل نفسه مسؤولية نشر إنجازاتها، ولا تستهن أبدا بالمجتمعات البسيطة حولك، فالأفكار العظيمة يحملها الأشخاص البسطاء وأحيانا يكون تأثير ذلك أكبر وأعظم بكثير مما نتصور".