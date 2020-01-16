صور.. "الطاووس" اختيار الفنانات من جديد في الأحداث الفنية

شهد عرض أزياء مهند كوجاك، أمس، مجموعة من إطلالات الفنانات الرائعة، واحدة منهن كانت إنجي المقدم، والتي ارتدت كذلك من تصميم مهند كوجاك.

ومن جديد يعود "الطاووس" ليزين فستان إنجي المقدم، حيث أنه واحدا من خطوط الموضة الجديدة هذا الموسم.

أطلت الفنانة بفستان من اللون الأسود "وان شولدر"، طويل ومفتوح من الأمام أظهر رجليها، وزين جانب واحد منه بطاووس ملون كبير.

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وكانت هدى المفتي ظهرت بفستان بليزر، في ختام مهرجان الجونة في دورته الثالثة، مطرزا بجانبه الأيمن من الطاووس الكبير كذلك، وتميز بألوان متناسقة.

يذكر أن آخر أعمال إنجي المقدم هو مسلسل "حواديت الشانزليزيه" أما هدى المفتي، يُعرض لها حاليا في دور السينما فيلم "بنات ثانوي" وهو من بطولة جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي ‏مهنا، مايان السيد.