تعرفي على أفضل وأجمل عطور العود للنساء

تبحث السيدة من خلال العطر الذي تختاره، عن تركيبة تعكس شخصيتها وذوقها وتترك تأثيراً عميقاً في نفوس من حولها، وعن هالة تحيطها بنفحات حسيّة سرعان ما تتحوّل إلى هويّة لحضورها.

إليك أجمل العطور المؤلفة من روائح العود الدافئة لتتألقي بها في موسم الشتاء.

Tom Ford Wood Oud

هو عطر يناسب الرجال والنساء معاً، يتألف من خلاصة الروزوود Rosewood والهال والتوابل الصينية مع نفحات الفانيليا والعنبر.

Chopard ROYAL OUD

من أرقى تركيبات العطور التي قدّمتها الدار وهو مخصّص للجنسين معاً. يحتوي على مزيج من رائحة الجريب فروت والخزامى والجلود والتبغ والتوابل. أما قاعدة العطر فمكوّنة من العود والعنبر.

Black Oud by LM (Laurent Mazzone

تمّ تصنيف هذا العطر الفرنسية بأنه من نخبة العطور المصنوعة من العود، تفوح من مقدّمته رائحة جوزة الطيب، والكمّون، أما قلبه فهو من العود واللابدانيوم، وتغتني قاعدته بروائح خشب الصندل والأرز والعنبر.

Gucci Oud

يعدّ هذا العطر مزيجاً آسراً من المكونات الشرقية والنفحات العصرية الناعمة، حيث يرتكز بالدرجة الأولى على العود، ممتزجاً مع نغمات الكمثري والروزبيري والبرتقال.

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Van Cleef&Arpels Precious Oud

ينتمي هذا العطر إلى مجموعة Collection Extraordinaire التي قدّمتها دار فان كليف أند أربلز في العام 2011. يتألف من مقدمة من عطر البرغاموت والفلفل الورد، وتفوح من قلبه روائح الياسمين ومسك الروم والبخور. أما قاعدة العطر فتتكون من نجيل الهند وخشب الصندل والباتشولي والعود ودهن العنبر.

Lancôme L’Autre Ôud

يأتي عطر لانكوم الذي قدّمته العلامة عام 2012 بتركيبة شرقية- خشبية، ويتألف من مقدمة من روائح الزعفران وزيت كابريول وعدان والمريمية. أما قلب العطر فتفوح منه روائح الورد التركي والورد البلغاري والعود، وتغتني قاعدته بالعود وأخشاب الغاياك والباتشولي ونجيل الهند والطحالب.

Valentino Valentina Oud

Assoluto

أطلقت دار فالنتينو عطرها هذا في العام 2013 بتركيبة غنية ببراعم البرتقال والحبهان التي تفوح من مقدّمته. وفيما يتألف قلب العطر من روائح العود والورد البلغاري والجلد، ترسو القاعدة على الزعفران والفانيليا والأخشاب.

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