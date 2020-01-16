موديلات فساتين زفاف للمحجبات لعروس 2020

تطمح العروس المحجبة للحصول على أجمل إطلالة يوم زفافها؛ فاختيار فستانها الأبيض أمر دقيق وصعب لكي تبدو أنيقة وبمظهر غير عشوائي. واليوم أصبح بإمكان العروس المحجبة أن ترتدي فستان زفاف من توقيع أشهر ماركات أثواب الأعراس، حيث قدمت العديد من الماركات فساتين زفاف للمحجبات 2020 خلال أسبوع الأعراس بنيويورك لموسم الخريف والشتاء.

طالعي أجمل فساتين الزفاف للمحجبات لتستوحي منها إطلالة تجمع بين الإحتشام والعصرية.

فساتين زفاف Costarellos

قدمت ماركة Costarellos تصاميم عصرية بسيطة للعروس المحجبة بأقمشة شفافة وقبّة مرتفعة، أحدهما بأكمام الجرس والآخر بأكمام واسعة.

فساتين زفاف مونيك لولييه Monique Lhuillier

أيضاً برزت مجموعة من فساتين الزفاف المناسبة للمحجبات في أحدث تشكيلة من ماركة مونيك لولييه Monique Lhuillier، سواء فساتين زفاف ضيقة تبرز انحناءات الجسم أو فساتين زفاف منفوشة لإطلالة فخمة.

فساتين زفاف نعيم خان Naeem Khan

قدمت ماركة نعيم خان Naeem Khan فساتين زفاف بوهيمية عصرية بتصاميم محتشمة وبقصّة A Line تخفي عيوب المنطقة السفلية من الجسم.

فساتين زفاف سارا نوري Sareh Nouri

تميزت فساتين زفاف سارا نوري Sareh Nouri بالرقي والأنوثة، حيث استخدمت المصممة أقمشة فخمة وقدمت قصّات تناسب مختلف أشكال الجسم، مثل الفساتين المنفوشة بالأكمام الطويلة والقبّة المرتفعة، وكذلك الفستان الضيق الذي يناسب قوام الساعة الرملية.

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فساتين زفاف تاداشي شوجي Tadashi Shoji

جمعت فساتين زفاف تاداشي شوجي Tadashi Shoji بين البساطة والرومانسية، وذلك بفضل التصاميم الناعمة والأقمشة الشفافة المستخدمة، لتتناسب مع حفلات الزفاف النهارية في الأماكن المفتوحة.

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