ظاهرة لا تدعو للقلق.. 5 أسباب وراء الشعور بالكهرباء في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:

كثيرًا ما نشعر بالكهرباء في فصل الشتاء، عند ملامسة أحد الأشخاص أو سطح إحدى الملابس، فهي ظاهرة طبيعية لا تدعو للقلق، تحدث نتيجة تراكم الشحنات الكهربائية على الأسطح.

والكهرباء التي نشعر بها لا تشكل خطرًا على صحة الإنسان، فهي أحد أنواع الكهرباء الاستاتيكية غير الضارة، ونتعرض لها في فصل الشتاء، نتيجة برودة الطقس.

في السطور التالية، يستعرض "الكونسلتو" أسباب الشعور بالكهرباء في الشتاء، وفقًا للدكتور أحمد كامل، أستاذ مساعد المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني.

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