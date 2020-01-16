11 علامة تكشف لكِ: هل تعرض طفلك للعنف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعاني بعض الأمهات من ظاهرة تعرض أطفالهن للعنف والمعاملة السيئة في المدارس أو النادي دون معرفتهن.. فكيف تعرفين أن طفلك تعرض لذلك.

وللإجابة على هذا السؤال، كشف إبراهيم خطاب، المستشار النفسي والأسري، في تصريحات لمصراوي، بعض العلامات التي تكشف تعرض طفلك للعنف أو المعاملة السيئة أم لا:

- يكون الطفل ثقته بنفسه ضعيفة جدًا، ولا يعتمد علىى نفسه.

- يجب أن تنتبهي لكثرة بكاء الطفل عند ذهابه للمدرسة، أو الأنشطة الاجتماعية.

- يمارس العنف ضد إخواته الصغار نوعا من رد الاعتبار، ويصبح أناني في تعامله معهم.

- العنف يجعل الطفل يمارس شغب في المنزل، بشكل مفرط، ويتحدث بألفاظ سيئة.

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- آثار عدوان على الجسد، وتمزق الملابس تكشف تعرض طفلك للعنف.

- فقدان أدواته المدرسية بصفة مستمرة، قد يكون أحدهما يأخذ منه الأشياء بقوة وعنف دون أن تدري.

- انخفاض مستوى طفلك الدراسي، ربما يكون بسبب المعاملة السيئة.

- ضعف شهية طفلك، أو الأكل الكثير بشكل مفرط.

- الشعور بالحزن الدائم، والانطواء والصمت في كثير من الأوقات.

- شعور طفلك باضطراب في النوم، والقلق، والكوابيس المستمرة في نومه.

- شعور طفلك بالقلق والتوتر، والتبول اللاإرادي من علامات تعرضه للعنف.