احذر: بخار الماء أثناء الاستحمام يؤدي للوفاة.. إليك نصائح هامة عليكم اتباعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي :

لا يُدرك الكثير أن بخار الماء أثناء الاستحمام له مخاطر كبيرة قد تصل إلى الاختناق والوفاة، وهو ما حدث من قبل في كثير من الحالات.

والاختناق أثناء الاستحمام يكون نتيجة تراكم غاز أول أكسيد الكربون المتسرب في مجرى الدم، الأمر الذي يتسبب في حدوث خلل بالقلب والمخ، ويؤدي للشعور بضيق في التنفس، والاحساس بفقدان التوازن والغثيان. ويسبب تراكم بخار الماء أثناء الاستحمام صعوبة فى التنفس، خاصة إن زادت المدة عن 20 دقيقة، وقد يتعرض الشخص إلى الاختناق

ويحذر الدكتور طه عبدالحميد عوض، أستاذ أمراض الباطنة والصدر والحساسية، بكلية الطب جامعة الأزهر، من الاستحمام فترة طويلة والتعرض للبخار، مستعرضًا في تصريحه لـ"الخليج 365" الأضرار وطرق الوقاية:

أضرار استنشاق بخار الماء لفترة طويلة:

-مياه الاستحمام الساخنة تؤدي إلى تبخر المواد الكيميائية الموجودة في الماء، حيث يتفاعل غاز الكلور مع الأمونيا، ما يسبب في تهيج الجهاز التنفسي.

- يسبب تورم الأغشية المخاطية بالأنف نتيجة استنشاق البخار، ما يؤدي لضيق الشعب الهوائية.

- تورم الحنجرة والقصبة الهوائية الأمر والذي يؤدي إلى الاختناق ثم الوفاة.

- قلة نسبة الأكسجين في المخ، ما يؤدي إلى حدوث التشنجات وانقباض عضلات الجهاز التنفسي، وقد تصل للوفاة.

Advertisements

-بخار الماء يتسبب في تهيج الجهاز التنفسي، وانسداد الرئة، وبالتالي يسبب الاختناق.

- يولد غاز ثاني أكسيد الكربون إذا كان بخار الماء ناتج من مصدر كالفحم المشتعل، وهو غاز سام يتسبب في الإصابة بالاختناق.

- عندما يتعرض الإنسان لاستنشاق بخار الماء تتفتح الأوعية الدموية، ما يتسبب حالة من عدم الاتزان والإغماء نتيجة عدم وصول الأكسجين للمخ وقد يصل الأمر للوفاة.

أهم النصائح وطرق الوقاية لتفادي خطر الاختناق عند الاستحمام:

- عدم الاستحمام والحمام يحتوي على كميات كبيرة من البخار.

- عند الشعور بضيق في التنفس أو دوار، اخرج من الحمام على الفور.

-عند حدوث إغماء يجب نقل المريض فورا خارج الحمام لاستنشاق الهواء.

-يجب نقل المريض للدكتور المختص فورا لعمل الاسعافات الأولية.

-ترك فتحات للتهوية أثناء تشغيل مياه الإستحمام حتي لا يتكون بخار الماء.