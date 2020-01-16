مصرع نجمة «إنستجرام» بطريقة مروعة في محاولة التقاط سيلفي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لقيت فتاة بريطانية تدعى مادلين دافيس، النشطة على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مصرعها بعد أن حاولت التقاط سيلفي على خلفية شروق الشمس في أستراليا.

ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية، كانت الفتاة ناجحة تماما في مدوناتها على “إنستجرام” و”فيس بوك” و”يوتيوب”، حيث تبادلت الصور الفوتوغرافية ونصحت زميلاتها بشأن الماكياج، وتحدثت عن رحلاتها السياحية في مختلف أنحاء العالم.

مادلين كانت قد وصلت منذ أشهر إلى أستراليا قادمة من بريطانيا، وكانت في إحدى الليالي برفقة أصدقائها حين عادت من الملهى فاقترحت عليهم أن تلتقط صورة تذكارية على خلفية شروق الشمس وهي تقترب من صخرة تطل إلى خليج “ألماس”.

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الفتاة ذهبت مع أصدقائها اجتازت سياجا يفصل الصخرة عن السياح فجلست على حافة الهاوية، ثم أخذت الهاتف لتلتقط صورة فوتوغرافية.

الأصدقاء قالوا لاحقا لرجال لشرطة، إنها انزلقت من الصخرة بسرعة منعتهم من الرد على ما حدث، وسقطت الفتاة من ارتفاع لا يقل عن 30 مترا.

الصحيفة أضافت أن مصرع الفتاة أثار موجة من السخرية والإهانة، ما أجبر والدتها على إغلاق بعض صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي.