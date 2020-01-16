راندا البحيري تتحدى برودة الطقس بملابس صيفية

لوك جديد ظهرت به الفنانة راندا البحيري، ونشرت صورة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكانت فيما يبدو تتحدى موجة البرد بالملابس الصيفية.

ارتدت راندا البحيري "جامب سوت" من اللون الأسود، بدون أكمام وبنطلون واسع أظهر قدميها، كما أطلت بشعر أشقر، وكانت الصورة خارج مصر.

ولحقت راندا البحيري تلك الصورة بنشر أخرى بفستان صيفي مكون من قطعتين أظهر بطنها، مصنوع من الشبك لونه أبيض، بشعر أسود.

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صور راندا البحيري تفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "إنتي مش بردانة"، و"مالك عاملة في نفسك كدة ليه"، و"زي القمر بجد".