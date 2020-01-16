دراسة: اضطرابات النوم تسبب الإصابة بالخرف وتراجع القدرات العقلية

أوضحت دراسة جديدة، أن من يعانون من اضطرابات في النوم، قد تزيد لديهم احتمالات الإصابة بمشكلات إدراكية وبالخرف.
وخلصت الدراسة إلى أن من يعانون من الأرق تزيد لديهم احتمالات الإصابة بالمشكلات الإدراكية بنسبة 27%، بينما من يعانون من اضطرابات النوم أو لا ينالون قسطاً كافياً من الراحة، تزيد لديهم احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة 25%.
وبحسب ما ذكره موقع "health line"، فإن التفسيرات المحتملة للصلة بين الأمرين هي أن مشكلات النوم تتسبب في التهابات في الأعصاب بما يؤدي بدوره لخلل إدراكي كما تفاقم اضطرابات النوم أيضا من أثر نقص وصول الأكسجين إلى الدماغ.
وأضاف أن اضطرابات النوم تقلل أيضاً من فاعلية المخ في التخلص من السموم وتساهم في تلف خلايا الدماغ أو ضمور أجزاء من المخ.
وأظهرت الدراسة أن من ينامون نحو ست أو سبع ساعات ليلاً لديهم أقل احتمالات إصابة باضطرابات إدراكية، بينما زادت الاحتمالات لدى من ينامون أقل من أربع ساعات أو أكثر من 10 ساعات ليلاً.
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