قناع البيض للتخلص من تعرق فروة الرأس

تنتشر الغدد العرقية بسائر جسم الإنسان وكذلك على فروة الشعر، حيث تلعب دوراً طبيعياً في عملية تنظيم الحرارة وذلك بإنتاج العرق في الأجواء الحارة، ولكن عند الإفراط في وجود العرق يكون هناك خلل، ولهذا يجب الحد من ذلك عن طريق امتصاصه من فروة الرأس لحمايتها من القشرة والأمراض الجلدية الأخرى.

وفي تصريح لأنطونيو غامونيدا، اختصاصي الأمراض الجلدية الإسباني اكد أن قناع البيض بالحناء يساعد على التخلص من زيادة العرق بفروة الرأس، ودون أي تأثيرات جانبية، فالبيض يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية التي تمنع ظهور العرق.

وفي تصريح لأنطونيو غامونيدا، اختصاصي الأمراض الجلدية الإسباني أكد أن قناع البيض بالحناء يساعد على التخلص من زيادة العرق بفروة الرأس، ودون أي تأثيرات جانبية، فالبيض يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية التي تمنع ظهور العرق.

تخفق بيضة كاملة جيدا حتى تصبح مثل الثلج وتضاف إليها خمس ملاعق من الحناء مع الخفق ويوزع الماسك على الشعر من الجذور إلى الأطراف جيدا مع التركيز على فروة الرأس ويترك مدة ساعتين على الأقل ثم يشطف الشعر بالماء الدافئ وبعدها بالماء البارد، ويكرر القناع ثلاث مرات في الأسبوع.

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