وصفة قناع "الجزر" لعلاج الشعر التالف

أثبتت وصفة الجزر فعاليتها وجدارتها في علاج الشعر التالف لاحتوائها على مكونات وعناصر ومعادن ضرورية للشعر، حيث يحتوي على فيتامين A الذي يعزز صحة الشعر وفروة الرأس من خلال انتاج دهون الفروة الصحية وينشط الدورة الدموية، ما يحفز نمو الشعر ويمنع تقصفه وتكسره ويحميه من أضرار تقلبات الطقس ويحارب جفافه.

وقال لوبي دي ثيربانتس، اختصاصي التجميل الاسباني"، إن لفاعلية كريم الجزر المرطب للشعر فوائد جمة ، فعند إضافة زيت المنثول له يخترق فروة الرأس ويحفز بصيلات الشعر على النمو ويقوي الجذور بفعل امتصاصه للزيوت الزائدة التي تفرزها فروة الرأس وتتسبب في تساقط الشعر بفضل احتوائه على مواد قابضة وخصائصه المسكنة، كما تتكون الوصفة أيضا من زيت البرافين الذي يعالج تقصف الشعر ويعمل على زيادة كثافته بفضل تركيبته المتكونة من فحوم هيدروجينية ثقيلة تغذي فروة الرأس، بالإضافة إلى خصائص الليمون الغني بفيتامين C و B والأملاح المعدنية التي تعمل على منع تساقط الشعر، وتعد وصفة الجزر وصفة متكاملة لفروة الرأس لتمنحها الصحة والقوة وتعالج تلف الشعر.

وعن طريقة عمل الوصفة يقول لوبي، احضري جزرة مسلوقة وخمس قطرات من زيت المنثول وخمس قطرات من زيت البرافين وعصير ليمونة، وتهرس الجزرة في وعاء حتى تصبح كالعجين ويضاف إليها عصير الليمونة وتخلط جيدا، وبعدها يضاف زيت المنثول وزيت البرافين ويمزج الخليط حتى يتجانس ويوضع على شكل قناع بعد عمل مساج لفروة الرأس بقليل من زيت المنثول لتنشيط الدورة الدموية وإعداد فروة الرأس لاستقبال مكونات الوصفة، ويترك القناع مدة ساعة كاملة ويشطف بالماء جيدا، ويستعمل هذا القناع ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية .

Advertisements

قد يهمك ايضا:

قناع "ماء الأرز" لعلاج الشعر التالف والمجعد

تعرفي على وصفات طبيعية للعناية بالشعر التالف